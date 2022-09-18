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KPSS'ye girmek için 1 saat önce geldi ama sınava alınmadı! İşte o anlar...

KPSS'nin yapılacağı sınav merkezine 1 saat öncesinden geldiğini belirten aday, bir anlık dalgınlığının kurbanı oldu! Okul bahçesinde beklerken sınav saatini fark edemeyen genç kız, KPSS'yi dakikalar ile kaçırdı

KPSS'ye girmek için 1 saat önce geldi ama sınava alınmadı! İşte o anlar...
1 saat erken geldi ama KPSS'ye giremedi
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İHA

Tokat’ta, KPSS'nin yapıldığı sınav merkezine dakikalar öncesinde gelen aday bir anlık dalgınlığı nedeni ile sınava giremedi.

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri sınavı nedeniyle Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik kampüsünde yoğunluk yaşandı. Adaylar kimlik kontrolden geçirilerek sınava alındı.

Saat 10.15'te başlayan sınava saat 10.00'dan sonra gelen adaylar ise salonlara alınmadı.

İptal edilen KPSS bugün yapılıyor 30'un üzerinde sorunun bir yayınevinin deneme testlerinde çıkan sorularla benzer olduğu belirlenmişti... Adaylar, Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür sınavı için ter döküyor

Sağlık Bilimleri Fakültesinde sınav salonunun kapısının kapatılmasından 6 dakika sonra gelen bir aday sınava giremedi.

Sınav yapılacağı merkeze 1 saat öncesinden geldiğini belirten aday okul bahçesinde beklerken sınav saatini fark edemediğini söyledi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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