Kral 3. Charles'ın parmakları neden böyle?

96 yaşındaki Kraliçe Elizabeth, ölümünden sonra veliaht Prens Charles'ın Kral olmasıyla dikkatler Charles'e yöneldi. İngiliz gazete Daily Mail'de yer alan haberde, Kral 3. Charles'ın şişmiş ve kırmızı ellerinin bir dizi olası açıklaması paylaşıldı.
Bir İngiliz doktor, kraliyet hayranlarının 'şişmiş parmaklarını' fark etmesinin ardından yeni Kral 3. Charles'ın yaşayabileceği olası sağlık koşullarını açıkladı.
SEBEBİ UZUN UÇUŞLAR SONRASI GELİŞEN ÖDEM Mİ?
Şişmiş parmakların, şimdiki Kral'ın yıllardır muzdarip olduğu bir şey olduğu belirtilerek, Charles'ın kendisinin bile 2012'de Avustralya'ya yaptığı uzun bir seyahatten sonra şaka yollu bir şekilde onlara 'sosis parmakları' dediği ifade edildi.
Dr. Gareth Nye, şişmenin yanı sıra su tutma veya - büyük olasılıkla - sadece yaşlılığa bağlı çok sayıda sağlık durumunun sorumlu olabileceğini açıkladı.
Dr. Nye Daily Star'a verdiği demeçte, "Ödem, vücudun uzuvlarında, normalde bacaklarda ve ayak bileklerinde ve aynı zamanda parmaklarda sıvı tutmaya başladığı ve şişmelerine yol açan bir durumdur" dedi ve ekledi: "Nedeninin bu olup olmadığını anlamak için, şişmiş bölgeye yaklaşık 15 saniye bastırmak bölgede bir çöküntüye neden olur."
Uzun süre oturan yaşlı insanlarda ödem tutmanın daha fazla görüldüğü kaydedilirken Kral Charles'ın, uzun süre uçarak veya sıcak ülkelere seyahat ettikten sonra, birçok kez şişmiş elleri ve ayaklarıyla resmedildiği aktarıldı.
BİR BAŞKA POTANSİYEL NEDEN: ARTRİT
Dr. Nye, sosis parmakların bir başka potansiyel nedeninin de artrit olabileceğini ifade ederek, şunları söyledi: "60'ların üzerinde bir başka yaygın durum olan artrit, genellikle eldeki üç ana bölgeyi etkilediği başparmak eklemi veya parmaklardaki eklemlerdir. Parmaklar genellikle sertleşir, ağrır ve şişer, ilaçlar ağrıya yardımcı olsa da şişlik kalabilir."
Diğer nedenlerin yüksek tuzlu bir diyet veya yüksek tansiyonda uygulanan bazı özel ilaçlar olabileceği belirtildi.
"MORARMIŞ ELLER SAĞLIĞIN BOZULDUĞUNUN BİR İŞARETİ"
Batı Avustralya'nın Perth kentinde yaşayan Dr. Deb Cohen-Jones, salı günü İskoçya'daki Balmoral Kalesi'nde İngiltere'nin yeni Başbakanı Liz Truss ile birlikte poz verirken Kraliçe II. Elizabeth'in morarmış ellerinin fotoğraflarının muhtemelen sağlığın bozulduğunun bir işareti olduğunu söyledi.
Cohen-Jones, "Muhtemelen periferik vasküler hastalık kanıtı gibi görünüyor. Bu, kalbinizin ve beyninizin dışındaki kan damarlarının daralmasına, tıkanmasına veya spazmına neden olan bir kan dolaşımı bozukluğudur. Bazen kalp yetmezliğine neden olabilir. Periferik dolaşımınız zayıfsa, organlar iyi bir şekilde kanlanamıyordur. Çoklu organ yetmezliğinin bir işareti olabilir" dedi.
İyi bilinen semptomlardan bazılarının ise kramplar veya kas yorgunluğu olarak ortaya çıkabilen aralıklı ağrı, etkilenen vücut kısmında soğukluk, uyuşukluk ve iğne batmalarıdır.
Haberde, merhum Kraliçe'nin ellerinin benekli olduğu, bunun da genellikle kalbin artık kanı etkili bir şekilde pompalayamadığında ortaya çıktığı kaydedildi.
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