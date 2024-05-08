Kral Charles torunlarına gönderecekleri için Meghan Markle'dan onay almak zorunda

Harry ve Meghan çiftinin, Charles'ın torunlarıyla video aracılığıyla konuşması konusunda ısrar ettiklerini, Kral'ın aslında bunu sevmediğini söyleyen kraliyet yazarı, bunu, gelini Meghan Markle ile görüşmek zorunda kaldığı için istemediğini belirtti. Quinn; "Charles görüntülü arama talep ediyor ama yardımcılarına göre bu fikirden rahatsız. Harry'ye sıradan bir telefon araması yaparsa, Meghan ile konuşmasına gerek kalmadan Archie ile hızlı bir şekilde konuşabileceği anlamına geliyor, Meghan ile konuşmaktan kaçınıyor" dedi.