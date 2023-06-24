Kral onuruna 'Yaz Partisi'

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HABERTURK.COM

Habertürk'ten Atakan Makar'ın haberine göre; Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosu Kenan Poleo ve BCCT Başkanı Chris Gaunt OBE ev sahipliğinde, Birleşik Krallık Ankara Büyükelçisi Jill Morris'in de katılımıyla Birleşik Krallık Kralı Charles III onuruna 'Yaz Partisi' organize edildi. "DURMADAN İLERLİYORUZ" Etkinliğin açılış konuşmasında Başkonsolos Kenan Poleo, Kral'ın onuruna düzenlenen davete evsahipliği yapmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, "Bu gece Birleşik Krallık ve Türkiye'nin ikili ilişkilerini kutlamak için bir araya geldik. Aramızda muhteşem yeni Büyükelçimiz Jill Morris de var. Kendisine hoş geldiniz demek istiyorum. Bizi mükemmel ortaklar yapan ticaretimizi ve tüm kültürel bağlarımızı güçlendirmek yolunda durmadan ilerliyoruz. Jill Hanım ve Türkiye ağındaki çok deneyimli ekiplerimizle birlikte ikili ilişkilerimizi daha da ileriye taşıyacağız" dedi.

"OLUMLU BİR SİNERJİ YARATMAYI HEDEFLİYORUZ" BCCT Başkanı Chris Gaunt OBE, gelenekselleşen 'BCCT Yaz Partisi'nin keyifli bir buluşmanın ötesinde, iş insanlarına yeni işbirlikleri ve bağlantılar kurma platformu sunduğuna değinerek, bu etkinlikte farkındalığı arttırıcı sosyal sorumluluk konularına özen gösterdiklerini belirtti. Bu yıl sürdürülebilir yardım ve destek teması çerçevesinde özellikle maddi imkanları kısıtlı öğrencilerin eğitimine destek sağlayan Türk Eğitim Vakfı'nı misafir ettiklerine vurgu yaptı. Davetlileri STK lar için sadece bir geceyle sınırlı kalmayan bir etkide bulunmaya teşvik ederek, olumlu bir sinerji yaratmayı hedeflediklerine dikkat çekti.

"MUTLULUK DUYUYORUZ" Türk Eğitim Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, etkinlikle ilgili olarak, "Başarılı ve maddi imkânları kısıtlı gençlerimizin eğitimleri yarıda kalmasın diye gösterdiğimiz bu çabamızda sizlerle yan yana olmaktan, kıymetli desteğinizi almaktan mutluluk duyuyoruz. Değerli davetleri için Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası'na ve etkinliğe ev sahipliği yapan Birleşik Krallık İstanbul Başkonsolosluğu'na teşekkürlerimizi sunuyoruz" ifadesinde bulundu. Nebi Birgi ve Dans Grubu da gecede sahne aldı.