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Haberler Magazin Kraliçe Elizabeth cenaze töreni canlı izle! Kraliçe 2. Elizabeth Westminster Abbey Kilisesi’nde son yolculuğuna uğurlanıyor!
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Kraliçe 2. Elizabeth Westminster Abbey Kilisesi’nde son yolculuğuna uğurlanıyor

Geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Kraliçe Elizabeth, gün itibariyle defnediliyor. Tüm dünyada canlı olarak takip edilen cenaze töreni ile ilgili bilgileri bir araya getirdik. İşte, Kraliçe Elizabeth'in cenaze törenin canlı yayını...

Kraliçe Elizabeth cenaze töreni canlı izle! Kraliçe 2. Elizabeth Westminster Abbey Kilisesi’nde son yolculuğuna uğurlanıyor!

8 Eylül'de hayatını kaybeden İngiltere Kraliçesi 2.Elizabeth 13 günlük yas sürecinin ardından bugün son yolculuğuna uğurlanıyor. Cenaze törenine katılanlar arasında Kraliçe'nin ailesi, birçok ülkeden siyasiler bulunuyor. Tüm ülke halkı ise cenazeye akın etmiş durumda. Kraliçe'nin cenazesine gidemeyen vatandaşlar ise canlı yayından cenazeyi takip ediyorlar. İşte Kraliçe Elizabeth'in cenaze töreni...

KRALİÇE ELİZABETH CENAZE TÖRENİ CANLI

EŞİ EDİNBURGH DÜKÜ PRENS PHİLİP'E VE BİRİCİK KARDEŞİ PRENSES MARGARET'E KAVUŞTU

Prenses Margaret yaşadığı dönemde yaşamıyla, yaptığı evliliklerle ülkede en çok konuşulan insanlardan biriydi. 1978'deki boşanması çok olumsuz bir medya yansıması aldı ve birkaç erkekle romantik olarak ilişkilendirildi ve Sağlığı, yaşamının son yirmi yılında giderek kötüleşti. Yetişkin hayatının büyük çoğunluğunda oldukça yoğun sigara içiyordu ve 1985'te akciğer operasyonu geçirdi. 1993'te pnömoni ve 1998 ile 2001 arasında en az üç inme geçirdi. Son inmesinde sonra Londra'daki King Edward VII Hastanesinde 9 Şubat 2002'de öldü. Kraliçe 2. elizabeth ise yaşamı boyunca kardeşi Prenses Margaret'a özel hayatı ile ilgili ne kadar kızarsa kızsın vefat ettiği zaman büyük bir üzüntü yaşamıştı hatta İngiliz Kraliyet ailesinin üyeleri Windsor Kalesi'nde Prenses Margaret'a veda ederken Kraliçe'nin ağladığı'da görülmüştü.

Kraliçe Elizabeth 1947 yılında evlendiği Edinburgh Dükü Prens Philip'i 9 Nisan'da 2021'de kaybetmişti. Cenaze töreni'nde Coranavirüs nedeniyle alınan tedbirlerden dolayı Kraliçe'nin Windsor Kalesi'ndeki St. George Şapeli'nde yapılan resmi törende yalnız ve üzgün bir şekilde oturması yürekleri burkmuştu.

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