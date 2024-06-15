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        Haberler Gündem 3. Sayfa Son dakika: "Kraliçe arı taşıyoruz" dediği kovanlardan 53 kilo metamfetamin çıktı | Son dakika haberleri

        "Kraliçe arı taşıyoruz" dediği kovanlardan 53 kilo metamfetamin çıktı

        Adana'nın Yüreğir ilçesinde takibe alınan hafif ticari araçta arama yapıldı. "Kraliçe arımız var, onu taşıyoruz" denilen arı kovanlarının içinden 53 kilo 600 gram uyuşturucu çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.06.2024 - 10:47 Güncelleme: 15.06.2024 - 10:47
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        Adana’da narkotik polisinin takiple durdurup, arama yaptığı hafif ticari araçta narkotik köpek ‘Aşil’ bagajdaki kovanlara tepki verdi. Araç sürücüsü Erdem B, “Kraliçe arımız var, onu taşıyoruz” dedi. Kovanların içini açan polis 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirdi.

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        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

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        Polis, D-400 kara yolunda takibe aldığı şüpheli hafif ticari aracı Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi’nde durdurdu. Sürücü Erdem B. ile kuzeni Tuncay B.’nin indirildiği araçta narkotik köpek ‘Aşil’ ile arama yapıldı.

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        Aşil, aracın bagajındaki arı kovanlarına tepki verdi. Sürücü, “Kraliçe arımız var, onu taşıyoruz” dedi. Kovanların içini açan polis, peteklerin altına gizlenmiş 53 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı.

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        Emniyete götürülen şüpheliler, uyuşturucuyu, paraya ihtiyaçları olduğu için taşıdıklarını söyledi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erdem B. ile Tuncay B., çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

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