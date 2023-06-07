KRALİÇE FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?



Gaye, Ateş için Deniz'e savaş açar. Deniz ise Gaye'yi ciddiye bile almaz. Yeni bir hayata başlamak için adımlar atan Deniz, Ateş'i süründürmekte de kararlıdır.



Öte yandan Deniz ve kardeşleri çiftliği ayağa kaldırıp beraber temiz bir sayfa açmak için el ele verirler.