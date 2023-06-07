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Kraliçe dizisi final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Kraliçe dizisi neden final yapıyor?

Kanal D'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Kraliçe, final yapacağı haberleri ile gündem olmuş durumda. Çarşamba günleri izleyicisinin karşısına çıkan ve ABD menşeili Queens Sugar dizisinde esinlenilen Kraliçe'nin final bölümüne ilişkin tüm bilgileri bir araya getirdik. İşte, detaylar...

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  • Kraliçe dizisi final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Kraliçe dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?

    Başrollerini Burcu Özberk ile Gökhan Alkan'ın paylaştığı Kraliçe dizisinin final kararı aldığı açıklandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bu akşam 11. ve son bölümüyle yayınlanacak olan dizinin final sebebi ve final bölümünde neler olacağına dair ayrıntıları derledik! 
  • Kraliçe dizisi final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Kraliçe dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?

    KRALİÇE DİZİSİ NEDEN FİNAL YAPIYOR? 

    Çarşamba günleri izleyicisi ile buluşan Kraliçe dizisinin final yapma sebebi açıklanmadı ancak dizinin, reytinglerdeki düşüş nedeniyle final yaptığı tahmin ediliyor.
  • Kraliçe dizisi final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Kraliçe dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?

    KRALİÇE FİNAL BÖLÜMÜNDE NELER OLACAK?

    Gaye, Ateş için Deniz'e savaş açar. Deniz ise Gaye'yi ciddiye bile almaz. Yeni bir hayata başlamak için adımlar atan Deniz, Ateş'i süründürmekte de kararlıdır.

    Öte yandan Deniz ve kardeşleri çiftliği ayağa kaldırıp beraber temiz bir sayfa açmak için el ele verirler.
  • Kraliçe dizisi final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Kraliçe dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?

    7 HAZİRAN ÇARŞAMBA 2023 KANAL D YAYIN AKIŞI

    17:00 Hicran

    18:40 Kanal D Ana Haber

    20:00 Kraliçe (Final)

    23:30 Yabancı Sinema Ejderha Askerler

    01:15 Yabancı Sinema Ejderha Askerler
  • Kraliçe dizisi final mi yapıyor, bu akşam son bölüm mü? Kraliçe dizisi bitiyor mu, neden final yapıyor?

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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