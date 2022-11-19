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Kraliçe'nin oğluna verdiği söz tutulmayacak mı? Kral Charles'tan tartışmalı geri adım

Yeni Kral III. Charles, 1999'da Kraliçe II. Elizabeth ve eşi Prens Philip tarafından oğulları Prens Edward'a düğün hediyesi olarak verilen yazılı taahhüdü iptal etmeye hazırlanıyor.

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  • Kraliçe'nin oğluna verdiği söz tutulmayacak mı? Kral Charles'tan tartışmalı geri adım

    Yeni Kral Charles'ın 'monarşiyi küçültme' planı kardeşi Prens Edward'ı da etkileyebilir. 
  • Kraliçe'nin oğluna verdiği söz tutulmayacak mı? Kral Charles'tan tartışmalı geri adım

    Daily Mail'de yer alan habere göre, İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth ve eşi Prens Philip, en küçük çocukları Prens Edward'a düğün hediyesi olarak yazılı bir taahüt verdi. 
  • Kraliçe'nin oğluna verdiği söz tutulmayacak mı? Kral Charles'tan tartışmalı geri adım

    Buna göre tahtta iddiası olmayan Prens Edward, Prens Philip ve Kraliçe II. Elizabeth öldükten sonra, Prens Philip'e ait olan 'Edinburgh Dükü' unvanını almaya hak kazanacaktı.
  • Kraliçe'nin oğluna verdiği söz tutulmayacak mı? Kral Charles'tan tartışmalı geri adım

    Kraliçe II. Elizabeth'in bu yıl hayatını kaybetmesi sonrası, Prens Edward'ın bu unvana sahip olması bekleniyordu. 

    Wessex Kontu unvanına sahip Prens Edward ile eşi Wessex Kontesi Sophie'nin İngiliz halkı içerisinde sevilen kraliyet üyeleri olmaları da bu kararın hızlıca uygulanabileceğini düşündürtmüştü.
  • Kraliçe'nin oğluna verdiği söz tutulmayacak mı? Kral Charles'tan tartışmalı geri adım

    Ancak İngiliz basınına göre yeni Kral Charles, monarşide küçülme planları yapmak istiyor ve kardeşi Edward'ın bu unvanı alması buna engel olabilir. 

  • Bir saray kaynağı Charles'ın planını Daily Mail'e "Kral monarşiyi küçültmek istiyor. Bu nedenle Kont olan Edward'ı Edinburgh Dükü yapmak bu plan için hiç de mantıklı olmaz. Bu kalıtsal bir unvan. Edward ve Sophie'nin oğlu James'e aktarılacak olan kalıtsal bir unvan. Ve bu çocukların bir prens veya prenses olmayacağına karar verilmiş herkes de o zaman bunu kabul etmişti" diye konuştu.
  • Kraliçe'nin oğluna verdiği söz tutulmayacak mı? Kral Charles'tan tartışmalı geri adım

    İddialar, Kral Charles'ın kendisini Parlamento'da temsil için kardeşleri Prens Edward ve Prenses Anne'i danışmanları olarak adlandırmasını istemesinden günler sonra geldi. 
  • Kraliçe'nin oğluna verdiği söz tutulmayacak mı? Kral Charles'tan tartışmalı geri adım

    İngiliz basını konuya ilişkin olarak saraya ulaşmaya çalıştı ancak Buckingham Sarayı sözcüleri yorum yapmaktan kaçındı.
  • Kraliçe'nin oğluna verdiği söz tutulmayacak mı? Kral Charles'tan tartışmalı geri adım

    Kral Charles'ın taç giyme töreni ise 6 Mayıs Cumartesi günü Westminster Abbey'de yapılacak.

    Prens Charles'ın töreni; tasarruf yapmak ve abartıdan kaçınma adına daha az sayıda kişiyle, gelenekten daha uzak ve mütevazı planladığı açıklandı.
  • Kraliçe'nin oğluna verdiği söz tutulmayacak mı? Kral Charles'tan tartışmalı geri adım

    * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.
  • Kraliçe'nin oğluna verdiği söz tutulmayacak mı? Kral Charles'tan tartışmalı geri adım

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