Bir saray kaynağı Charles'ın planını Daily Mail'e "Kral monarşiyi küçültmek istiyor. Bu nedenle Kont olan Edward'ı Edinburgh Dükü yapmak bu plan için hiç de mantıklı olmaz. Bu kalıtsal bir unvan. Edward ve Sophie'nin oğlu James'e aktarılacak olan kalıtsal bir unvan. Ve bu çocukların bir prens veya prenses olmayacağına karar verilmiş herkes de o zaman bunu kabul etmişti" diye konuştu.