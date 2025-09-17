İngiliz kraliyet ailesi, Kent Düşesi Katharine'nin cenaze töreninde bir araya geldi.

Hayatını 92 yaşında kaybeden Kent Düşesi Katharine, Kraliçe Elizabeth'in birinci dereceden kuzeni olan Kent Dükü Prens Edward ile evliydi.

Bu ayın başlarında hayatını kaybeden Kent Dükü Prens Edward, 90 yaşındaydı.

Kent Düşesi Katharine'nin cenaze töreni, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Westminster Katedrali'nde gerçekleştirildi.

Cenaze töreninin en dikkat çeken isimleri, Kral Charles, Prenses Kate Middleton ve Prens William oldu.

En kıdemli kraliyet üyeleri, Kent Düşesi'nin cenaze töreninde yan yana durdu. Kraliçe Camilla hasta olduğu için törene katılamadı. Saraydan yapılan açıklamada; "Majesteleri, geçirdiği akut sinüzitten dolayı Kent Düşesi için bu öğleden sonra düzenlenecek ayine katılamamaktan dolayı büyük üzüntü duyuyor" denildi.

Törene ayrıca Kral Charles'ın, hakkındaki cinsel saldırı iddiaları nedeniyle gözden düşen erkek kardeş, Prens Andrew ve onun eski eşi Sarah Ferguson da katıldı.

Kral Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne ve eşi Timothy Laurence, Edinburgh Düşesi Sophie, torunu Leydi Amelia Windsor, Kent Prensesi Michael'ın kızı Leydi Gabriella Windsor da katıldı. Törende Prenses Kate ile kayınpederi Kral Charles'ın selamlaşma anındaki yakınlığı dikkatlerden kaçmadı.