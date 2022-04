Eski Prenses Mako'nun yeni unvanı: Ücretsiz stajyerlik 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM

Kraliyetten vazgeçen ve Mako Komuro soyadını alan prenses, eşi ile birlikte Hell's Kitchen'da bir daireye taşınmıştı.

New York'ta bir hukuk firmasında çalışan eşi Kei Komuro ile evlendikten bir ay sonra, Kasım 2021'de ABD'ye taşınan ve o zamandan beri gözlerden uzak bir yaşam süren Mako Komuro, Japan Times'a göre, kraliyet dışı birey olarak yeni statüsünü yeni bir seviyeye taşıdı.

Gazeteye göre, Komuro kısa süre önce Metropolitan Sanat Müzesi'nde küratörlere yardımcı olmak için bir iş buldu. Ancak People dergisi eski prensesin işinin 'ücretsiz gönüllülük' olduğunu ortaya çıkardı. Rapora göre Mako, müzede resim sergisinin hazırlanmasına yardımcı oluyor.

EŞİ SINAVI GEÇEMEDİ

Öte yandan eski Prenses Mako'nun kocası Komuro Kei'nin ismi, New York Eyaleti baro sınavını geçenler listesinde yine yer almadı.

"The New York State Board of Law Examiners" kuruluşu, Şubat 2022'de düzenlenen sınavda başarılı olanların listesini dün yayımladı. ABD'li kuruluş, imtihana giren yaklaşık 3 bin adayın yüzde 45'inin geçtiğini, sınava yeniden girenlerin ise yüzde 30'unun başarılı olduğunu duyurdu.

Japonya Veliaht Prensi Fumihito'nun büyük kızı Mako ile 26 Ekim 2021'de evlenen Komuro Kei ise listede yine yer almadı.

UNVANLARINDAN VAZGEÇMİŞ, PARAYI REDDETMİŞTİ

Mako ile Komuro 2012'de Tokyo'daki International Christian Üniversitesi'nde tanışmış, Eylül 2017'de nişanlanmak istediklerini duyurmuşlardı.

Şubat 2018’de kamuoyuna, Komuro'nun annesi ile annesinin eski nişanlısının mali konulara ilişkin yaşadığı anlaşmazlık yansımıştı. Komuro, Ocak 2019’da yaptığı açıklamada, ailesinin, annesinin eski nişanlısından finansal yardım aldığını kabul etmişti.

Komuro hakkında çıkan olumsuz haberlere rağmen Prenses Mako, Kasım 2020’de, erkek arkadaşı ile evlenmek istediğini kamuoyuna açıklamıştı.

Japon İmparatoru Naruhito, şubat ayında düzenlediği basın toplantısında, çiftin evliliğine ilişkin, "Birçok kişinin ikna ve memnun olduğu bir ortamı ümit ettiğini" belirtmişti.​​​​​​​

Naruhito’nun erkek kardeşi ve Prenses Mako’nun babası Veliaht Prens Fumihito, Kasım 2020’de, çiftin evlenme isteğini onayladığını açıklamıştı.