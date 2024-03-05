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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler Kredi kartına düzenleme mi geliyor? Bakan Şimşek'ten kredi kartına 'limit sınırı' sinyali geldi! - Merak Edilenler Haberleri

        Kredi kartına düzenleme mi geliyor? Bakan Şimşek açıkladı!

        Son zamanlarda kredi kartına dair birtakım düzenlemeler yapılacağı iddiaları gündemdeydi. Konu hakkında açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bu iddiaların doğru olmadığını belirtmişti ancak dün ortak yayına katılan Bakan Şimşek, kredi kartlarında limit sınırına dair bir açıklama yaptı. Peki, kredi kartlarına düzenleme getirilecek mi? İşte, detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 05.03.2024 - 07:43 Güncelleme: 05.03.2024 - 07:43
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        Son zamanlarda kredi kartı faiz ve taksitlerine ilişkin birtakım düzenlemeler yapılacağı iddia edilmiş ancak bu iddiaların doğru olmadığı kamuyou ile paylaşılmıştı. 4 Mart günü Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'limit sınırı' sinyali verdi. Peki, kredi kartlarına düzenleme getirilecek mi? İşte, detaylar...

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        KREDİ KARTI TAKSİTLERİ KALKIYOR MU?

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kredi kartlarına taksit sınırlaması getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

        Konuyla ilgili İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin açıklamasını paylaşan Bakan Şimşek şu ifadeleri kullandı:

        Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Orta Vadeli Programımızda uygulayacağımız politikaları net bir şekilde ortaya koyduk.

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        "BİZDEN DUYMADIĞINIZ HABERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

        "Kurala dayalı ve öngörülebilir politikalarımız seçim sonrası dönemde de aynen devam edecektir. Bu çerçevede vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz."

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        KREDİ KARTINDA DÜZENLEME OLACAK MI?

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Habertürk TV ve Bloomberg HT ortak yayınına katıldı. Ekonomi gündemine dair açıklamalarda bulunan Şimşek, KKM, ihracatçıya destek, gri liste, kripto para düzenlemesi ve kredi kartlarıyla ilgili önemli ifadeler kullandı ve kredi kartı düzenlemesi hakkında şunları söyledi;

        Kredi kartlarında bankaların limit belirlerken kurallara uyması önemli. Önümüzdeki dönemde sürpriz yapmadan, piyasaları bozmadan bu konuları çalışacağız.

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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