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Ana yemeklerin yanına çok yakışan makarna; kıymalı makarna ve makarna salatası gibi birçok tarifte kendine yer bulur. Malzemelerini kolaylıkla bulabileceğiniz ve pratik mantarlı ve kremalı makarna tarifine geçebiliriz.

Kremalı Mantarlı Makarna Malzemeler:

2 yemek kaşığı sıvı yağ

2 diş sarımsak

1 kutu mantar

50 g tereyağı

100 ml krema

1 paket fettuccine makarna (Haşlanmış̧)

2 yemek kaşığı parmesan peyniri veya eski kaşar peyniri

Tuz, taze çekilmiş̧ karabiber

5-6 dal maydanoz



Kremalı Mantarlı Makarna Yapılışı:

Öncelikle sarımsakları kıyın ve mantarları nemli bir bezle silin. Ardından kullanılacak mantarları dilimler halinde kesin.

Bir tencerenin içine makarnaları koyun ve 8 dakika haşlayın.

Sıvı yağı geniş̧ bir tavada ısıtıp içerisinde ince kıyılmış̧ sarımsakları kavurun. Önceden dilimlediğiniz mantarları da tavaya ekleyin.

Suyunu salıp çekene kadar arada bir karıştırarak kavurun.

Tereyağını ve kremayı da bu karışıma ilave edin.

Tereyağı ile krema iyice eriyip malzemeye karışınca, önceden haşlayıp süzdüğünüz makarnayı ekleyin.

Birkaç̧ kez karıştırdıktan sonra rendelenmiş̧ parmesan peynirini de ilave edin.

En son tuzunu, karabiberini ve kıyılmış̧ maydanozu serpin. Son bir kez karıştırdıktan sonra ocaktan alabilirsiniz.

Mantarlı ve kremalı makarnayı et yemekleri ile sunabilirsiniz.

Sıcak servis edin,

Şimdiden afiyet olsun.

Püf Noktaları:

Makarnanızı bol su ile haşlamak daha iyi pişmesini sağlayacaktır.

Haşlama işleminde normal su yerine; tavuk, et veya sebze suyu kullanabilirsiniz. Farklı bir su ile haşlarken içerisine krema eklemeyi unutmayın.

Kaynayan suya ilk olarak tuz atılmalı, ardından makarnalar eklenmelidir. Bu sayede pişirme süresi de kısalacaktır.

Haşlama suyuna birkaç damla zeytinyağı ekleyerek makarnaların birbirine yapışmasını önleyebilirsiniz.

Makarnanın haşlama suyundan bir miktar alarak kenarda bekletin. Bu suyu kremalı sos yapımında kullanabilirsiniz.