Kremasız mantar çorbası tarifi: Kremasız mantar çorbası nasıl yapılır, malzemeleri neler? Türk mutfağının temel taşlarından olan çorba çeşitleri, sofraların yıldızı olmaya devam ediyor. Yemek için iyi bir başlangıç olan çorba çeşitleri saymakla bitmez. Her yörenin ünlü bir çorbası mutlaka vardır. Bu içeriğimizde herkesin kolayca deneyebileceği ve tadına doyamayacağı bir çorba tarifini paylaşıyor olacağız. Kremasız mantar çorbası, pek çok kişinin severek tükettiği ve bağışıklık sistemini kuvvetlendiren bir lezzet.

Genellikle kremalı olarak tüketilen bu çorba türü, kremanın kendisine ağır geldiğini düşünenler için farklı bir tada dönüşebilir. Kremasız denenebilir ve daha hafif şekilde tüketilebilir. Peki, kremasız mantar çorbası tarifinde dikkat edilmesi gereken püf noktalar nelerdir? Eğer siz de kremasız mantar çorbası yapımını merak ediyorsanız bu içerik tam size göre! Kremasız mantar çorbası nasıl yapılır ve hangi malzemeler kullanılır? İşte tüm cevaplar…

Kaç kişilik: 4-6 kişilik

Hazırlama süresi: 10 dakika

Pişirme süresi: 20 dakika

Kalori: 1 kase için 120 kcal

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Kremasız Mantar Çorbası Malzemeleri

Yarım kilo kültür mantarı

1 adet soğan

1 yemek kaşığı tereyağı

1 diş sarımsak

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2,5 yemek kaşığı un

3 su bardağı su

1 su bardağı süt

Karabiber

Tuz

Kremasız Mantar Çorbası Nasıl Yapılır?

Yapılış-1

Kremasız mantar çorbası malzemeleri, hemen hemen her evde bulunur. Bu nedenle herkesin kolayca yapabileceği bir çorbaya dönüşür. Kremasız mantar çorbası tarifinin ilk aşaması mantarları temizlemek ve yıkamak. Ardından mantarları küçük dilimlere ayırmak.

Mantarları dilimledikten sonra soğan ve sarımsağı da yemeklik doğrayın.

Bu tarif için orta boy bir tencere ideal olacaktır. Tencereye 1 yemek kaşığı tereyağı ve 2 yemek kaşığı zeytinyağı koyun. Yağlar eridikten ve biraz ısındıktan sonra soğanları tencereye alın. Karıştırma işlemi ile soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

Soğanlar kavrulduktan sonra mantarları ve sarımsağı ilave edin. Mantarlar önce su bırakacak ve sonra suyunu çekecek. Suyunu çekene kadar ara sıra karıştırarak pişirin.

Mantarlar suyunu çekince 2 buçuk yemek kaşığı unu ilave edin. Biraz daha kavurun.

3 su bardağı suyu mantarların üzerine azar azar ekleyin. Suyu eklerken mantarları karıştırmaya devam edin. Aksi halde topaklanma meydana gelebilir.

Çorba kaynadıktan hemen sonra 1 su bardağı sütü ilave edin.

En son tuz ve karabiber ekleyerek son bir kez karıştırın.

Eğer çorbanız çok yoğun bir kıvamda olduysa biraz açmak için sıcak su kullanabilir, damak tadınıza göre çorbanın kıvamını ayarlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.

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