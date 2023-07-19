Limonlu irmik tatlısı tarifi: Limonlu irmik tatlısı nasıl yapılır, malzemeleri neler? Türk mutfağında yer alan birbirinden güzel tatlıların birçoğu irmik ile yapılır. Özellikle şerbetli tatlılara oldukça yakışan irmik, hemen hemen her evin mutfağından eksik olmaz. Ani tatlı krizlerinde, son dakika misafir geldiğinde tatlı yapmak isteyenler, öncelikle evinde olan malzemelerden yola çıkarak güzel bir tatlı yapmak için kolları sıvar. Bu gibi durumlarda yapılabilecek en ideal tatlılardan biri limonlu irmik tatlısıdır. Limonlu irmik tatlısı tarifi, pratik bir hızlı bir çözümdür.

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