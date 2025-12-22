Kremlin: ABD önerileri hakkında Putin'e bilgi verilecek

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'de yapılan Ukrayna’da barış görüşmelerine ilişkin açıklama yaptı.

Peskov gazetecilere yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Özel Temsilcisi Kirill Dmitriev'in Miami’den Moskova’ya gelir gelmez Ukrayna’da bir uzlaşma ihtimaline ilişkin yapılan ABD önerileri hakkında Devlet Başkanı Vladimir Putin’e bilgi vereceğini söyledi.

Peskov, geçtiğimiz hafta ortaya atılan "ABD istihbarat raporlarının Putin’in Ukrayna’nın tamamını ele geçirme ve bir zamanlar Sovyet bloğunda yer alan Avrupa’nın bazı bölgelerini geri alma hedefinden vazgeçmediği" yönündeki iddialara da cevap verdi.

Kremlin Sözcüsü Peskov, iddiaları ortaya atan kaynakların ne kadar güvenilir olduğunu bilmediklerini belirterek, "Ancak haber doğruysa ABD istihbaratının sonuçları kesinlikle doğru değil" dedi.