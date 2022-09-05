Kremlin'den enerji krizinin çözümünde şartlarını açıkladı

Peskov, başkent Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, Kuzey Akım doğal gaz boru hattıyla ilgili yaşanan sorunlarda Rusya’ya yönelik suçlamaları kabul etmediklerini söyledi.

Kuzey Akım’la ilgili sorunların Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle yaşandığını anlatan Peskov, “Hattaki destek üniteleri yaptırımlar nedeniyle ortadan kalktı ve tüm yük tek bir üniteye bindirilmişti ve bu ünitenin de ciddi bir bakıma ihtiyacı var.” dedi.