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        Haberler Dünya Kremlin'den Trump'ın BRICS açıklamasına yanıt | Dış Haberler

        Kremlin'den Trump'ın BRICS açıklamasına yanıt

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump'ın BRICS'le ilgili sözlerine yanıt verirken "BRICS'in faaliyetleri hiçbir zaman başka ülkelere karşı değildir." ifadesini kullandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.07.2025 - 21:05 Güncelleme: 31.07.2025 - 21:05
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        Kremlin'den Trump'ın BRICS açıklamasına yanıt
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        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, BRICS'in ABD karşıtı bir örgüt olmadığını belirterek, "BRICS'in faaliyetleri hiçbir zaman başka ülkelere karşı değildir." dedi.

        Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya ve BRICS üyesi ülkelere yönelik açıklamalarını değerlendirdi.

        Trump'ın, ABD ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerin sıfıra yakın olduğuna ilişkin açıklamasına katıldığını belirten Peskov, "Bu seviyede kalması gerektiğini ise düşünmüyorum." ifadesini kullandı.

        Gazetecilerin, BRICS'in ABD karşıtı bir birlik olup olmadığına yönelik sorusuna Peskov, "Hayır, öyle değil." yanıtını verdi.

        BRICS'in, üye ülkelerin karşılıklı çıkarları için etkileşim halinde bulunduğunu vurgulayan Peskov, "BRICS'in faaliyetleri hiçbir zaman başka ülkelere karşı değildir. İşbirliği için yaratılan ve geliştirilen BRICS'in amacı birine karşı çıkmak da değildir." diye konuştu.

        Trump, dün yaptığı açıklamada, BRICS'in "ABD karşıtı bir grup ülkeden oluşan ve doları hedef alan" bir yapı olduğunu belirterek, "Kimsenin dolara saldırmasına izin vermeyeceğiz." ifadesini kullanmıştı.

        Hindistan'a Rusya ile ticari ilişkileri nedeniyle yüzde 25 tarife uygulanacağını da kaydeden Trump, Rusya'dan enerji ithalatı yapan ülkelere yüzde 100 tarife uygulanacağı tehdidinde bulunmuştu.

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