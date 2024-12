"Kreşler benim için mega projedir"

Üsküdar Belediyesi'nin ilk kreşi 'Yuvamız Üsküdar'ın resmi açılışı ve İcadiye'de yapımına başlanacak kreşin temel atma töreni İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş ve vatandaşların katılımıyla düzenlendi.

DHA'nın haberine göre İmamoğlu, "Kreşlerin her biri benim için kesinlikle Sinem Başkanımızın da dediği gibi mega projedir. Çünkü oradan çıkacak cevherleri orada aldıkları eğitimle yarınlarda ülkemize değer katacak çalışmalar yapacak olan o güzel çocuklarımızın yarınlarını hiçbirimiz tahmin edemeyiz" dedi.

Üsküdar Belediyesi tarafından hizmete açılan, 'Yuvamız Üsküdar' projesinin resmi açılışı ve İcadiye'de yapılacak kreşin temel atma töreni Üsküdar Belediye'si önünde yapıldı. Yuvamız Üsküdar kreşinde 36-69 ay aralığındaki 80 öğrenci kayıt olacak. Kreşte, 3-4 yaş aralığındaki çocuklar için 2 sınıf, 4-5 yaş ve 5-6 yaş aralığındaki çocuklar için birer sınıf yer alacak.08.00-17.00 saatleri arasında hizmet verecek kreşte her sınıfta 2 öğretmen bulunacak. Açılış törenine, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu ve Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş katıldı. Burada bir konuşma yapan Ekrem İmamoğlu, "Üsküdar'dayız ve Üsküdar'da temelini attığımız Yuvamız Üsküdar İcadiye kreşimizle birlikte özel bir zamanımızı başlatıyoruz. Temel amacımız sevgili hemşehrilerim, gerçekten her yatırımın temel amacı İstanbul'umuzun güzelleşmesi, modernleşmesi, refah seviyesinin artması ve bu insanların, bu kadim kentte göz bebeğimiz sadece milletimizin değil, dünyanın gözbebeği İstanbul'umuzun huzur içinde rahatça, güven içerisinde olan bir şehir hürriyetine dönüşmesi sunduğumuz her hizmetin İstanbulluların hayrına bir hizmet olmasını sağlamak" ifadelerini kullandı.