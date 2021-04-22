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Kripto dünyası Thodex'i konuşuyor

Thodex vurgunu dünya basınında da yer buldu. Bloomberg Thodex CEO'suna ulaşılamadığını aktardı. Kripto para odaklı haber sitelerinin neredeyse tamamı Thodex'te yaşananları okuyucuyla paylaştı. Thodex'in bir anda işlemleri durdurması ise görece büyük bir işlem hacmine sahip olmadığı için fiyatları çok etkilemedi

Kripto dünyası Thodex'i konuşuyor
HABERTURK.COM

Yaklaşık 400 bin kişinin işlem yaptığı Türk kripto borsası Thodex'in bir anda işlemlerini durdurması küresel kripto para piyasasında günün en çok konuşulan konularından birisi oldu.

Bloomberg Thodex'in bir anda faaliyetlerini durdurduğunu okuyucularına ileterek, platformun CEO'su Faruk Fatih Özer'in telefonlara cevap vermediğini belirtti.

Haberin Bloomberg'de yer almasının ardından dünya genelinde özellikle kripto para odaklı haber siteleri Thodex'te yaşananları okuyucularına aktardı.

Reuters da kullanıcıların Thodex'ten paralarını çekememelerinin ardından yasal başvuruda bulunduklarını aktardı. Haberde kullanıcıların Özer'in platformun paralarını yurtdışına kaçırdığını iddia ettiğini belirtti.

Bunun yanında yaşananlar Reddit'te de büyük ilgi gördü. Türk kullanıcılar yaşadıkları kızgınlığı alt forumlarda paylaşırken, yabancı kullanıcılar Tayland'a gittiği belirtilen Faruk Fatih Özer'in bir an önce yakalanması temennisinde bulundular.

FİYATLARI ETKİLEDİ Mİ?

Kripto para piyasasında günlük hacim ortalama 200 milyar dolar civarında. Thodex geçen hafta ilk kez 1 milyar dolarlık işlem hacmini görse de normalde ortalama 400 milyon dolarlık işlem hacmine sahip bir platformdu.

Dolayısıyla kripto para fiyatlarında önemli bir etki hissedilmedi. Dün gün genelinde 55.000-56.000 dolar aralığında seyreden Bitcoin son 24 saatte yüzde 2.6 değer kaybederek 54.260 dolara geriledi.

Buna karşılık Ethereum yüzde 8.5 yükselişle 2.495 doları gördü.

Thodex geçtiğimiz aylarda Dogecoin satışlarıyla gündeme gelmişti. Bu sebeple İlk anda Dogecoin'de bugün yaşanan yüzde 18'lik düşüş gelen haberle ilişkilendirilebilir. Ancak en yüksek zamanında Thodex'teki Doge/TL işlemleri 300-350 milyon dolarlık işlem hacmine sahipti.

Dogecoin'in toplam işlem hacmi ise 10-15 milyar dolar aralığında seyrediyor. Dolayısıyla yüzde 18'lik düşüşü tetikleyecek bir hacim kaybı yaşanmadı Thodex sebebiyle.

Dogecoin'de son haftalarda yaşanan hızlı yükselişin ardından gelen kâr satışları asıl olarak etkili oluyor. Son düşüşe rağmen Dogecoin hala haftalık olarak yüzde 99 yükselmiş durumda.

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