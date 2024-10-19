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        Haberler Ekonomi Kripto Para Kripto para piyasası, Trump'ın ABD'deki seçim anketlerinde önde görünmesiyle değer kazandı - Kripto Para Haberleri

        Kripto para piyasası, Trump'ın ABD'deki seçim anketlerinde önde görünmesiyle değer kazandı

        Kripto para birimi Bitcoin'in fiyatı, ABD'de başkanlık seçimlerine yönelik anketlerde Donald Trump'ın kritik eyaletlerde önde görünmesiyle 68 bin doların üzerine çıkarken, küresel kripto para piyasasının değeri yüzde 2 arttı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 12:08 Güncelleme: 19.10.2024 - 12:08
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        Kriptoda Trump etkisi
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        Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2 artarak 2 trilyon doların üzerine çıktı.

        Analistler, Trump'ın ABD'deki seçimleri kazanma olasılığının, kripto paralara ilişkin destekleyici görüşleri nedeniyle kripto para piyasalarında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

        ABD'de yapılan güncel anketlere göre, Cumhuriyetçi aday Trump, başkanlık yarışında belirleyici olan 7 kritik eyaletin 6'sında Demokrat rakibi Kamala Harris'in az farkla önünde yer alıyor.

        "Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip olan 7 salıncak eyaletteki anketlerin ortalamasına göre Trump'ın 0,7 puan farkıyla Harris'in önünde olduğu görülüyor.

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        Analistler, Harris'in başkan seçilmesi halinde kripto paralara yönelik daha baskıcı olacağı ve bazı yatırımcıların bundan ötürü endişe yaşadığı görüşünü paylaşıyor.

        Saat 21.15 itibarıyla son 24 saatte fiyatında yüzde 2,7 artış görülen Bitcoin, 68 bin 664 dolar seviyesine çıktı.

        Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum ise son 24 saatte yüzde 2,6 değer kazanarak 2 bin 651 dolar seviyesine yükseldi.

        Küresel piyasalar, ABD'de resesyon endişelerinin hızla güçlenmesiyle ve Asya piyasasındaki gelişmelerle haftanın ilk işlem gününde tarihi satış baskısıyla karşı karşıya kalmıştı.

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