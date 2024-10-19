Kripto para piyasası, Trump'ın ABD'deki seçim anketlerinde önde görünmesiyle değer kazandı

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil küresel kripto para piyasasının değeri 24 saatte yüzde 2 artarak 2 trilyon doların üzerine çıktı.

Analistler, Trump'ın ABD'deki seçimleri kazanma olasılığının, kripto paralara ilişkin destekleyici görüşleri nedeniyle kripto para piyasalarında olumlu etki yarattığını belirtiyor.

ABD'de yapılan güncel anketlere göre, Cumhuriyetçi aday Trump, başkanlık yarışında belirleyici olan 7 kritik eyaletin 6'sında Demokrat rakibi Kamala Harris'in az farkla önünde yer alıyor.

"Seçiciler Kurulu" (Electoral College) adı verilen sistem dolayısıyla kritik öneme sahip olan 7 salıncak eyaletteki anketlerin ortalamasına göre Trump'ın 0,7 puan farkıyla Harris'in önünde olduğu görülüyor.