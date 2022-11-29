Çalışan maaşlarını ve onlara sağlanan faydaların kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak için de şirket masrafları düşüreceğini ve kendi içinde yapılan planı uygulamaya başlayacağını söyledi.

Şirket danışmanlık görevini üstlenen Berkeley Research Group’tan Mark Renzi yaptığı bir basık açıklamasında “BlockFi, tüm müşteriler ve paydaşlar için en iyi sonucu elde edecek şeffaf bir süreci sabırsızlıkla bekliyor” dedi.