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Kripto'da ikinci iflas: BlockFi iflas başvurusunda bulundu!

FTX’in çöküşünden sonra kriz nedeniyle nasibini alan ABD merkezli kripto para platformu BlockFi geçtiğimiz günlerde iflas başvurusunda bulundu. Ancak şirket iflas başvurusunda bulunmadan önce yeniden yapılandırma için mevcut bakiyesinin 256,9 milyar dolar olduğunu ve yeterli olacağını belirtmişti. Tüm bunlara rağmen geçtiğimiz günlerde kripto para şirketi iflas başvurusunda bulundu.

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  • Kripto'da ikinci iflas: BlockFi iflas başvurusunda bulundu! BlockFi nedir, iflas mı etti?

    İFLAS BAŞVURUSUNDA BULUNDU!

    28 Kasım’da yeterli nakit miktarını elinde bulunduramadığı için iflas eden FTX’in ardından krizden etkilenen BlockFi’nin yaptığı açıklamaya göre şirketin mevcut bakiyesi 256,9 milyar dolar. Ayrıca şirket çalışan maaşlarının ödenmesi ve çalışanlara sağlanan faydaların kesintiye uğramadan devam etmesi için çalışmalarda da bulunacağını da duyurmuştu.
  • Kripto'da ikinci iflas: BlockFi iflas başvurusunda bulundu! BlockFi nedir, iflas mı etti?

    Ancak FTX’in iflasından iki hafta sonra BlockFi’da iflas başvurusu gerçekleştirdi.

    FTX’in iflasının ardından para çekme işlemleri dahil olmak üzere bütün işlerini askıya alan BlockFi şirketin yeterli likiditeye sahip olduğunu da duyurmuştu.

    Tüm bu çelişkiler içerisinde şirket New Jersey Bölgesi İflas Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulunduğunu da açıkladı.
  • Kripto'da ikinci iflas: BlockFi iflas başvurusunda bulundu! BlockFi nedir, iflas mı etti?

    ŞİRKET YETERLİ LİKİDİTEYE SAHİP OLDUĞUNU SÖYLEDİ!

    Ayrıca BlockFi, FTX’i 275 milyon dolar ile ikinci en büyük alacaklısı olarak listelemiş.

    FTX’in çöküşü sonrası işlemlerini askıya alan kripto para platformu, yapılan açıklamalara göre eline 256,9 milyon dolar bulunduğunu ve bu miktarın yeniden yapılanma süreci için yeterli olacağını belirttiğini iddia ediyor.
  • Kripto'da ikinci iflas: BlockFi iflas başvurusunda bulundu! BlockFi nedir, iflas mı etti?

    Çalışan maaşlarını ve onlara sağlanan faydaların kesintiye uğramadan devam etmesini sağlamak için de şirket masrafları düşüreceğini ve kendi içinde yapılan planı uygulamaya başlayacağını söyledi.

    Şirket danışmanlık görevini üstlenen Berkeley Research Group’tan Mark Renzi yaptığı bir basık açıklamasında “BlockFi, tüm müşteriler ve paydaşlar için en iyi sonucu elde edecek şeffaf bir süreci sabırsızlıkla bekliyor” dedi.

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