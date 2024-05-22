Kripto paralarda gözler Ethereum ETF kararında

BlackRock, VanEck ve Fidelity gibi birçok ABD merkezli yatırım yönetim şirketi, komisyona Ethereum için 10 spot ETF başvurusunda bulundu. Şirketler, tıpkı Bitcoin gibi Ethereum'un da spot ETF'lerle geleneksel borsalarda işlem görmesini talep ediyor.

SEC, daha önce ETF başvuruları için erteleme kararı almıştı. Başvuruları 3 defa erteleme hakkı bulunan SEC'in 23 Mayıs gün sonuna kadar "VanEck Ethereum ETF" için olumlu veya olumsuz kararını açıklaması gerekiyor.

Bu hafta Ethereum ETF'lerinin onaylanacağına ilişkin beklentiyle kripto para piyasasında yükseliş görülürken Ethereum'un fiyatı 3800 doları geçti, Bitcoin'in fiyatı da 70 bin doları aştı.

Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Bölümü Öğretim Görevlisi İsmail Hakkı Polat, spot Bitcoin ETF onayı sonrası Ethereum için umudun olduğunu fakat ilerleyen süreçte SEC Başkanı Gary Gensler'in açıklamalarıyla bu beklentinin negatife döndüğünü hatırlattı. REKLAM ABD'de başkanlık seçimin de yaklaşmasıyla konjonktürün değişmeye başladığını anlatan Polat, Cumhuriyetçi Donald Trump'ın kripto paralara biraz daha olumlu yaklaşmasıyla Demokratlar'ın kripto karşıtı konuma düşmeye başladığını ifade etti. Polat, spot Ethereum ETF'lerine yönelik beklentinin değişmesinde bunun etkisine dikkati çekerek, "ABD'de son yapılan araştırmalar halkın yaklaşık 20'sinin en az 1 kere kripto para yatırımı yaptığı gösteriyor. Aslında ABD'de seçim süreci yaklaştıkça kripto paralar daha fazla gündeme geliyor. ETF onayı olasılığının dünden itibaren çok artmasının bu politik gelişmeler ile alakalı olabileceğini görüyorum. Demokratlar kripto karşıtı görünmek istemiyor." değerlendirmesini yaptı.