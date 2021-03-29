Kripto paralar 2 trilyon dolara koşuyor 0:00 / 0:00

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Bitcoin geçtiğimiz hafta yaşanan dalgalanmaların ardından bugün kayıplarını telafi etti.

Geçtiğimiz hafta başı Bitcoin 58.000 dolar seviyesindeydi. Perşembe günü ise 51.000 doların altını gördü. Ancak bu seviyeden sert tepki alımları gelmeye başladı ve hızlı bir toparlanma yaşandı.

Bugün, son 24 saatte Bitcoin yüzde 3.2 yükselerek yeniden 58.000 doları gördü ve geçen haftaki kayıplarını silmiş oldu. Ethereum da benzer şekilde yüzde 3.4 yükselerek 1.770 doların üzerine çıktı.

İLKK 100'ÜN 77'Sİ DEĞER KAZANDI

Piyasa değeri bakımından ilk 100'de yer alan kripto paraların 77'si dolar bazında yükseliş kaydetti. Böylece kripto paraların topla piyasa değeri 1 trilyon 824 milyar dolarla rekor kırdı.

Kripto paraları piyas değeri son 1 ayda 474 milyar dolar, yani yaklaşık yüzde 35 yükseldi.

Bu arada Bitcoin'in piyasadaki ağırlığı da 5 ayında ardından ilk kez yüzde 60'ın altına geriledi.