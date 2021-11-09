Kripto varlık dünyasında yatırım yapmanın 5 yolu

HABERTURK.COM

Global Yatırım Holding ile Yatırımcı Rehberi'nde bu hafta Huobi Global Araştırma Müdürü Beste Naz Süllü konuk oldu. Habertürk Finans Editörü Rahim Ak'ın hazırlayıp sunduğu programda kripto varlık dünyasındaki gelişmeler ele alındı. Global ekonomideki gelişmelerin kripto paralara etkisi ve bundan sonraki dönemde beklentiler masaya yatırıldı...

NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Beste Naz Süllü, güncel gelişmelerin yanı sıra kripto varlık dünyasının dünü ve bugününü ortaya koyarak bu piyasada yatırım yaparken dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Türk yatırımcılarının bu yeni yatırım dünyasında yaptığı temel yanlışların neler olduğunu açıklayan Süllü, aynı zamanda başta temel ve teknik analiz olmak üzere piyasanın hisse ve döviz piyasaları ile birleşen ve ayrışan yönlerini ortaya koydu.