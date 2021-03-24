Uzmanından uyarı! Doktor önermediyse sakın kullanmayın

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkKRİTİK UYARI! Doktor önermediyse sakın kullanmayın - Haberler
ABONE OL

Uzmanından uyarı: Doktorunuz önermeden gıda takviyesi almayın

İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Farmakoloji Bölümü'nde görevli Dr. Ömer Demir, gıda takviyesi ilaçlarının uzman önerisi dışında vatandaşların kendi iradesiyle kullanımının yanlış olduğunu dile getirip, koronavirüs sürecinde bu takviyelerin bağışıklık güçlendirdiğine dair kesin bir kanıtın bulunmadığını söyledi

KRİTİK UYARI! Doktor önermediyse sakın kullanmayın - Haberler
Uzmanından uyarı! Doktor önermediyse sakın kullanmayın
0:00 / 0:00
DHA

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sürecinde bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyen kişiler, C vitamini, çinko, magnezyum gibi gıda takviyelerine yöneldi. İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Farmakoloji Bölümü'nde görevli Dr. Ömer Demir, gıda takviyesi ilaçlarının uzman önerisi dışında vatandaşların kendi iradesiyle kullanımının yanlış olduğunu dile getirip, koronavirüs sürecinde bu takviyelerin bağışıklık güçlendirdiğine dair kesin bir kanıtın bulunmadığını söyledi.

"SAĞLIĞA ZARAR VEREBİLİR"

Demir, "Koronavirüs sürecinde, kişinin vücudunda eğer bir vitamin eksikliği yoksa kesinlikle kullanılmasına sıcak bakmıyorum. Tahliller yapılır, vücuttaki eksiklikler bakılır, belli bir vitaminin eksiklikleri bulunur, bu eksiklikler de gıdalarla, güneş ışığıyla yeterince takviye edileceği düşünülmüyorsa o zaman ilave ilaçla desteklenebilir. Bunun dışında, 'Kendimi çok halsiz hissediyorum, gideyim vitamin alayım' gibi bir tutumu doğru bulmuyorum. Özellikle virüs sürecinde bazı ürünlerin bağışıklık güçlendirdiğine dair iddialar mevcut. Bunlar somut ve kanıta dayalı örnekler değildir. Örneğin; çinko ağır bir metaldir. Vücutta birikim yapar. Kontrolsüz bir şekilde kullanıldığı zaman sağlığa zarar verebilir. Bu şekilde kesinlikle kullanılmamalıdır" diye konuştu.

'İNTERNET YERİNE ECZANEDEN SATIN ALIN'

Gıda takviyesi adı altında, internette satılan pek çok ürünün sahte gelebileceğini de söyleyen Dr. Demir, "Aldığınız ürünün satıcısından emin olmalısınız. İnternet üzerinden bilinen bir markanın ürününü almış olsanız bile, sahte bir ürünle karşılaşabilirsiniz. O nedenle verdiğiniz paranın da çöpe gidebileceğini düşünün. İnternet üzerinden bu tip ürünlerin alınmasını çok desteklemiyorum. Eğer bir vitamin eksikliğiniz varsa ve doktorunuz size öneriyorsa, önerdiği ürünü eczaneye danışıp, almanızı tavsiye ederim" dedi.

"YETERLİ VE DETAYLI ARAŞTIRMALAR MEVCUT DEĞİL"

Dr. Demir, şöyle devam etti: "Gıda takviyeleriyle ilgili belli başlı ülkeler ve markalar var. Ürünlerin belli rahatsızlıklara iyi geldiğine dair söylentilerle piyasaya sürülüyor. Ancak bu ürünlerin rahatsızlıklara iyi geldiğine dair yeterli ve detaylı araştırmalar mevcut değil. Bir hekim olarak, bilinçsizce bu ürünleri kullanılması yerine, eksik olan vitamin ve minerallerin gıdalardan ve güneş ışığından alınmasını tavsiye ediyorum."

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Korona sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanlara tedavi uyarısı! - Haberler
SAĞLIKKorona sürecinde kronik rahatsızlığı bulunanlara ...
Beyniniz için mükemmel bir gün nasıl olurdu?
SAĞLIKBeyniniz için mükemmel bir gün nasıl olurdu?
KORKUTAN ARTIŞ! Korkutan artış! 10-15'ten 100'lere çıktı - Haberler
SAĞLIKKorkutan artış! 10-15'ten 100'lere çıktı
İLAÇ YOLDA! Son dakika: Pfizer'dan korona ilacı müjdesi
SAĞLIKPfizer duyurdu: Koronaya karşı yeni ilaç
24 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
23 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Son dakika... Koronavirüs salgınında korkutan sayı! 26 bini geçti ve... - Haberler
SAĞLIKYeni koronavirüs tablosu açıklandı
İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aman dikkat!
SAĞLIKİstanbul İl Sağlık Müdürü: Aman dikkat!
Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından 'Covid-19 korkusu depresyona sebep oluyor' uyarısı
SAĞLIKUzmanlardan 'Covid-19 korkusu depresyona sebep ...
Covid-19 ardında 'Post Covid' izler bırakıyor - Haberler
SAĞLIKCovid-19'a bağlı yeni hastalık!