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Kritik ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Ankara'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüşecek. Görüşme öncesinde Reuters'a konuşan bir Türk yetkili, "İlişkilerde normalleşme hedefleniyor. Yeni bir dönem başlayacak." dedi.

Kritik ziyaret: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi bin Selman ile görüşecek
Prens Selman Türkiye'ye geliyor
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HABERTURK.COM / Reuters

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Prens Selman'ın görüşmesine ilişkin Reuters'a konuşan Türk bir yetkili, "İlişkilerde normalleşme hedefleniyor. Yeni bir dönem başlayacak." dedi.

İsminin açıklanması koşuluyla Reuters'a konuşan yetkili, olası swap anlaşmalarının görüşüleceğini, enerji, ekonomi ve güvenlik alanında anlaşmaların imzalanacağını dile getirdi.

Gündemde Körfez, Suriye, Libya gibi bölgesel konular yer alırken, ikili ilişkiler de masaya yatırılacak. Enerji, petrokimya, teknoloji, ulaşım, altyapı, sağlık, finansal hizmetler, gıda, tarım ve savunma sanayi alanlarında iş birliği konuşulacak.

Ankara ile Riyad arasındaki ilişkiler, 2018'de Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul'daki Suudi Başkonsolosluğunda öldürülmesiyle gerilmişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayında Suudi Arabistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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