Kuaförüm Sensin’de her perşembe olduğu gibi bugün de yine saçlar kesildi. Bu kez kuaförlerden, modellerinin yüz şekillerine göre saç kesimleri istendi. Konsept gereği sadece el becerileri değil teknik bilgiler de yarıştı. Kuaförler arasında tartışmaların fitilini de teknik bilgi konusu ateşledi.

Finale adım adım yaklaşırken Emre ve Fatma'nın arasındaki sorun daha da büyüdü. Yarışmanın başından beri tartışan ikiliden Fatma, Emre’yi boykot ederek kıyafet seçimine karışmadı.

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İşte o anlar;