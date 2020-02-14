Kuaförüm Sensin, tüm makyaj ve saç trendleri ile ekranlara yeni bir soluk getirmeye devam ediyor. Her hafta 4 kuaförün 4 yeni modele yaptığı saç ve makyaj yarışıyor. Yarışmacıların birbirine ve Adnan Serter, Ayşegül Kartal Muammer Ketenci ve Tuğba Özay'ın yarışmacılara verdiği puanlarla günün birincisi belirleniyor. Günün birincileri, Cuma günü haftanın birincisini ve elenen takımını belirliyor. Kazanan takım 10 bin liralık ödülün sahibi oluyor. En az puanı alan ekip de Kuaförüm Sensin'den eleniyor. İşte Kuaförüm Sensin son bölümde yaşananlar...

KUAFÖRÜM SENSİN KİM ELENECEK?

Kuaförüm Sensin'de bugün yapılan son saç ve makyajın ardından günün puanları açıklanacak. 5 günün puanları toplanacak ve haftanın elenen takımı belirlenecek. Detaylar belli olur olmaz ayrıntılar haberimizde yer alacak.

KUAFÖRÜM SENSİN BİRİNCİ KİM OLACAK?

Kuaför’üm Sensin’de bugün Kuaför Taner Güneri, makyöz Aslı Yazar, model Nur Yıldız’dan oluşan birinci takım, kuaför Hayat Bölükbaşı, makyöz Özlem Kurt model Elif Karaca’dan oluşan ikinci takım, kuaför İsmihan Çetin, makyör Abdullah Sezer, model Sıla Gökçen’den oluşan üçüncü takım ve kuaför Çetin Köroğlu, makyöz Fatma Demirci, model Sibel Can’dan oluşan dördüncü takım en iyi saç ve makyaj için yarışıyor. Kıyasıya geçen yarışın sonunda kazanan takım belli olacak.