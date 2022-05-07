Küba'daki otel patlamasında can kaybı 22'ye yükseldi 0:00 / 0:00

HABERTURK.COM / Ajanslar

Küba'nın başkentinde, bir dönem Beyoncé ve Jay-Z de dahil olmak üzere önde gelen ünlüleri ağırlayan lüks bir otelde meydana gelen patlamada can kaybının 22'ye yükseldiği açıklandı.

Havana'daki 96 odalı Hotel Saratoga'da Cuma günü meydana gelen patlamanın nedeninin doğalgaz sızıntısı olduğu düşünülse de kesin nedenin incelemelerin sonucunda netleşeceği ifade edildi.

Sağlık Bakanlığı hastane hizmetleri şefi Dr. Julio Guerra Izquierdo olayda en az 74 kişinin yaralandığını da belirtirken, Küba'nın ulusal sağlık bakanı José Ángel Portal, Associated Press'e arama devam ettikçe yaralı sayısının artabileceğini söyledi. Albay Noel Silva, kurtarma ekiplerinin hala enkaz altında olabilecek çok sayıda insanı aradığını belirtti.

Patlama sonrası otelin yanındaki 300 öğrencilik okul tahliye edildi. Havana Valisi Reinaldo García Zapata, öğrencilerden beşinin hafif şekilde yaralandığını söyledi. García Zapata, ağır hasarlı iki apartman da dahil olmak üzere otele bitişik yapıların değerlendirildiğini ve etkilenen binalardaki ailelerin daha güvenli yerlere nakledildiğini söyledi.

19. yüzyıldan kalma yapının tadilattan geçtiği için hiç misafirinin olmadığı ve Salı günü yeniden açılmasının planlandığı da ifade edildi.

Ancak yetkililer hiçbir turistin yaralanmadığı bildirilse de, patlamanın ülkenin önemli turizm endüstrisine son darbe olduğunu belirtti. Ukrayna'daki savaşın, geçen yıl Küba'ya gelen turistlerin neredeyse üçte birini oluşturan Rus ziyaretçilerin gelmesini de engellediği belirtiliyor.

Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Andrés Manuel López Obrador'un Cumartesi günü geç saatlerde bir ziyaret için Havana'ya gelmesi planlanıyor.