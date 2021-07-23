Kurban Bayramı tatilini evlerinde geçiren vatandaşların ilgiyle takip ettiği eğlence programlarından biri olan Kubat ile Müzik Sahnesi konukları merak ediliyor. Müzik dünyasından pek çok renkli ismi konuk edecek olan Kubat ile Müzik Sahnesi 23 Temmuz konukları açıklandı.

23 TEMMUZ KUBAT İLE MÜZİK SAHNESİ KONUKLARI

Halk müziğinin tanınan isimlerinden Kubat'ın sunumuyla Star TV'de ekrana gelen Kubat ile Müzik Sahnesi Konukları belli oldu. Kubat ile Müzik Sahnesi programının 23 Temmuz Cuma akşamı konukları Buray, Fatma Turgut ve Ferman Akgül oluyor.