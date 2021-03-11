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Kubat kaç yaşında? Kubat kimdir?

Şarkıcı Kubat, Şarkılar Bizi Söyler programına konuk oldu. Şarkıları ve güçlü sesi ile sevenlerinin kulaklarının pasını silen Kubat'ın hayatı merak ediliyor. Kubat kaç yaşında? Kubat kimdir? İşte Kubat hakkında merak edilen her şey...

Kubat kaç yaşında? Kubat kimdir?

Türk halk müziğinin önemli isimlerinden biri olan Kubat, en son 2018 yılında Türküyüz isimli bir albüm yayınlamıştır. Kubat kimdir, kaç yaşında? İşte Kubat'ın biyografisi...

KUBAT KİMDİR?

Kubat, 1974 yılında Belçika'da doğdu. Sanat hayatında soyadı olan Kubat'ı kullanmaktadır. Gerçek ismi Ramazan Kubat'tır.

Beşinci doğum gününde babasının aldığı curayla müziğe ilk adımını atan Kubat, Belçika'da kilise ayinlerinde ilahi de okumuştur. Müzik hayatına Belçika'da başlamıştır. Kendisini doğu ile batı müziğini birleştirecek bir misyoner olarak tanımlamaktadır.

1996 yılında, "Kubat" sahne adıyla ilk albümünü Türkiye esas alınarak yayınlayan sanatçı kariyeri boyunca sekiz stüdyo albümü yayınlamıştır. 1990'lardan bu yana Türkiye'de toplam 8 albüm çıkarmıştır. Son albümü "İnce İnce" 2010 yılında piyasaya sürülmüştür.

KUBAT'IN ALBÜMLERİ

1996: Kubat
1997: Bugün
1999: Bir Ayrılık, Bir Yoksulluk Bir Ölüm
2000: Arşiv 1-2-3
2003: Lokman
2005: Yare Doğru
2008: Kubat 2008
2010: İnce İnce
2013: İyi Olacaksın
2016: Al Ömrümü
2018 Türküyüz

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