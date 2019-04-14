Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti

Giriş: 14.04.2019 - 09:55 | Güncelleme:  

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'un yıldızı Kubilay Aka ve oyuncu sevgilisi Miray Daner kendilerine gelen çirkin bir mesajla şoke oldu! Kubilay Aka o takipçisini ifşa etti ve dava açacağını söyledi

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    Başarılı oyuncu Kubilay Aka bir süredir kendisi gibi oyuncu olan Miray Daner ile birlikte... İlişkileriyle herkesin dikkatini çeken çift kendilerine gelen çirkin bir mesajla şoke oldu.

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    Miray Daner bugün sevgilisi Kubilay Aka'nın doğum gününü sosyal medya hesabından paylaştığı bir fotoğrafla kutlamıştı. 

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    Oyuncu, sevgilisine sarılırken çektirdiği fotoğrafı paylaşarak, “Daha nice güzel anılar biriktirmemiz dileğiyle, iyi ki doğdun” yazdı. Aka ise “Kalbin kadar güzel anılara” karşılığını verdi.

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    Bu paylaşım sonrası Aka, bir takipçisinin kendisine attığı mesaj ile adeta küplere bindi. Bir kadın hayranı yakışıklı oyuncuya Instagram üzerinden, "Hayatımda gördüğüm en iğrenç çiftsiniz. Sen Miray'dan ayrılmadığın sürece inşallah annen ve kız kardeşin tecavüze uğrar" şeklinde iğrenç bir mesaj attı.

  • 5Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti - Magazin haberleri
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    Kubilay Aka, "Sizlerin dilek ve eleştirilerinize sonsuz saygım var. Ama kadın tecavüzünün desteklenmesine ve bunun annem ile kız kardeşim üzerinden yapılmasına öfkem var" deyip bu kişiye dava açacağını açıkladı.

  • 6Kubilay Aka'ya iğrenç mesaj! İfşa etti - Magazin haberleri
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    Aka açıklamasında "Bir önceki hikaye paylaşımımda gördüğünüz bir damla değil bir sürahinin taşmasıdır. Bir insanın sizlerin istediği gibi yaşaması mümkün değil. Dizi karakterleri kurgulanmış ve canladıran kişinin rol yaparak izleyiciye yansıttığı hayal ürünüdür." notunu düştü.

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