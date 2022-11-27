Küçük çocuğa, okula giderken Pitbull saldırdı!

DHA'nın haberine göre olay, 23 Kasım Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında meydana geldi. Sultangazi'de bulunan okuluna gitmek için evden çıkan 10 yaşında A.Ç., Gençosman Caddesi'nde yürüdüğü sırada, sahibinin ağızlıksız gezdirdi Pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı.

KÖPEĞE ÇELME TAKARAK DURDURDU

Çocuk kendisine yardım etmeye çalışan vatandaşların etrafında koşarak, kurtulmaya çalıştı. Çevredekilerin tüm çabalarına rağmen küçük çocuğun peşini bırakmayan köpeği, bir vatandaş çelme takarak durdurdu. Vatandaşlar, köpeği sımsıkı tutarken, küçük çocuk kendisine yardım eden kadınla caddeden uzaklaştı.