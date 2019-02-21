Ramiz Kaan Oktar'ın haberine göre Sakarya Üniversitesi’nde eğitim gören 2 öğrenci, sosyal medyadan yapılan bir canlı yayını izlemeye başladı.

Yayını yapan Adana’da yaşayan İ.A. adlı kişinin, küçük yaşta bir çocuğa sarılmış sigara benzeri bir şeyin içirildiğini görünce o anları kaydetmeye başladı.

Yaklaşık 1.5 dakika süren görüntülerde yanındakilerin küçük çocuğa duman çıkmadığı için bağırdığı ve daha hızlı içmesini söylediği duyuluyor.

İHBAR ETTİLER

2 öğrenci, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sakarya İl Müdürlüğüne giderek videoyu izletti. Müdürlük yetkilileri de durumu polis ile paylaştı. Sakarya Emniyeti, İ.A. adlı kişinin Adana'da yaşaması nedeniyle durumu Adana polisine bildirdi. Polisin konuyla ilgili çalışma başlattığı öğrenildi.