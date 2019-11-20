'Küçük Şeyler'e büyük ödül

Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Battalgazi ve Yeşilyurt Belediyeleri'nin işbirliğiyle, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla gerçekleştirilen 9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali, ödül töreniyle tamamlandı. Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Vali Aydın Baruş, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan ile kent protokolü, sanatçılar ve çok sayıda davetli katıldı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan: Her bir film hatta sahne yeni bir dünyadır, yeni dünyalar kurulmasına ilham veriyor. Buradan bakınca sinemaya yaşam mimarisi, sinemacıya yaşam mimarı diyebiliriz. İyi ki sinema var. İyi ki festivaller var. İyi ki Malatya film festivali var. Sinemanın önünü açmak için çok önemli düzenlemelere adım atıyoruz. Sektörle birlikte ilerliyoruz. Sektörün yanında var gücümüzle durduk, duruyoruz ve duracağız. Yabancı yapımlara da destek vermeye başlayacağız. Ülkemizin beyazperdedeki varlığını artırmak istiyoruz. Yerli film gösterimi desteğine de başlıyoruz.

Malatya Valisi Aydın Baruş: Bu festivale çok değerli destek sunan Cumhurbaşkanlığımıza, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile tüm kurumlarımıza çok teşekkür ediyorum. Bu festival, bu yıl dokuzuncusu düzenleniyor nice dokuzlu yıllara. Biz bu festivalden gurur duyuyoruz. Beş gün içerisinde çok önemli etkinlikler düzenlendi. Gençlerimizin sinema dünyasına dokunmaları sağlandı. Umarım bundan sonra bu şehirden sinema ve film dünyamıza katkı sunacak genç yetenekler yetişir.

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan: 9'uncu Malatya Uluslararası Film Festivali'nin sinemamıza, sinema sanatçılarımıza ve Malatya'mıza hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Biz, dünya sinemasındayız. Oynadığımız hayat filmindeyiz. Önemli olan rollerimizin güzel olmasıdır.

Uluslararası Malatya Film Festivali'nde verilen ödüller şöyle;

En İyi Film: 'Küçük Şeyler'

En İyi Yönetmen: Seyid Çolak (Kapan)

En İyi Senaryo Ödülü: Mehmet Bahadır Er (Omar ve Biz)

En İyi Görüntü Yönetmeni: Andreas Sinanos (Dilsiz)

En İyi Erkek Oyuncu: Alican Yücesoy (Küçük Şeyler)

En İyi Kadın Oyuncu: Başak Özcan (Küçük Şeyler)

Jüri Özel Uzun Ödülü: 'Dilsiz'

Kemal Sunal Halk Ödülü: (Omar ve Biz)

Ulvi Saran Özel Ödülü: (Kimsesizler Oteli)

Jüri Özel Ödülü: 'İyi Yemek Öldürür'

Ulusal Metraj Kısa Film: 'Taş'

Vefa Ödülü: Tarık Ünlüoğlu

SİYAD Ödülü: 'Küçük Şeyler'

YÖNBİR Ödülü': Eylem Kaftan (Kovan) - Kıvanç Sezer (Küçük Şeyler)

Türk Sinemasına Katkı Ödülü: 'Aidiyet'

Fahri Kayahan En İyi Müzik Ödülü: Ali Saran (Kapan)