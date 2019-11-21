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Küçük Sıla için aranan hastane Ankara’da bulundu

Afyonkarahisar Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören ve beyninde kist ve tümör olduğu belirtilen 11 yaşındaki Sıla Toptaş, bugün ambulans helikopter ile Bilkent Şehir Hastanesine gönderildi

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 1 yaşında başlayan hastalığı nedeniyle 11 yıldır tedavi görmek için babasıyla birlikte hastane hastane dolaşan Sıla Toptaş’a yardım eli Afyonkarahisar AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven’den uzandı. 18 aydır Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin Cerrahi Servisi’nde tedavi gören küçük Toptaş, yarım kalan tedavisini Bilkent Şehir Hastanesi’nde sürdürecek.

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Av. İbrahim Yurdunuseven Sıla’nın babası Mustafa Toptaş ile görüşerek küçük Sıla’nın sağlık durumu hakkında bilgiler aldı. Sağlık Bakanlığı yetkilileri ile temasa geçen Milletvekili Yurdunuseven, Ankara’da Çocuk Göğüs Yoğun Bakım Ünitesi bulunan Bilkent Şehir Hastanesinde küçük Sıla’nın tedavisinin yapılabileceğinin bilgisini aldı. Milletvekili Yurdunuseven müjdeli haberi küçük Sıla’nın babasına ileterek, küçük Toptaş’ın Bilkent Şehir Hastanesi’ne gönderilmesini sağladı.

Baba Mustafa Toptaş, yaptığı açıklamada, kızının beyninde kist ve tümör olduğu yönünde doktorların teşhisleri sonrasında tedavi için farklı doktorlara gittiğini ancak tedavi sürecinden sonuç alamadıklarını ifade ederek;

“18 aydır kızım yoğun bakımlarda sürünüyordu. Yaşadığımız sıkıntılardan haberdar olan AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven ‘in desteğiyle kızım Ankara’ya sevk edildi. Bize destek veren herkesten Allah razı olsun” dedi.

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