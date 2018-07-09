Hatay'ın Hassa ilçesi kırsalında kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunan 6 yaşındaki Ufuk Tatar'ın cenazesi, Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde toprağa verildi.

İHA'nın haberine göre, ailesiyle yakınlarını ziyarete gittiği Arpalıuşağı Mahallesi'nde kaybolan ve arama çalışmalarının 8. gününde olay yerine yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki Yollukları Mahallesi'nde sert ve dik kayalık bölgede cansız bedenine ulaşılan Ufuk Tatar'ın cesedi Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan otopsinin ardından küçük çocuğun cenazesi, ilk olarak Kırıkhan ilçesinde Özyörük Mahallesi'ndeki evlerine getirildi. Burada alınan helalliğin ardından küçük çocuğun cenazesi, Yörükler Camii'ne götürüldü.

Cenaze namazının kılınmasının ardından Ufuk Tatar'ın cenazesi Aydınlı Mahallesi mezarlığına defnedildi. Baba Mehmet Tatar ile annesi Durdu Tatar yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi.

ORAYA NASIL GİTTİ?

Jandarma Arama Kurtarma ekipleri başta olmak üzere AFAD, UMKE, gönüllü köy kurucuları ve köylüler tarafından 8 gün boyunca aranan küçük Ufuk'un kaybolduğu noktan sarp kayalık ve dik yamaçları geçerek zorlu coğrafyada cesedinin bulunduğu noktaya nasıl ulaştığı ise merak konusu oldu. Yetişkin insanların bile tepeyi aşmasının mümkün olmadığı değerlendirilirken 6 yaşındaki bir çocuğun sadece bir patika yol olan tepeyi aşma ihtimalinin güç olduğu, kaçırılıp, sonradan oraya atılma ihtimali olabileceği de değerlendiriliyor.

SORU İŞARETLERİ OTOPSİ İLE AYDINLANACAK



DHA'nın haberine göre, Ufuk Tatar'ın cenazesinin defnedilmesinin ardından küçük çocuğun Amanos Dağı'nın sarp kayalıklarla kaplı bölgesinde 4 kilometre mesafeyi nasıl gittiği henüz aydınlatılamadı.



Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapılan otopsinin birçok soruyu aydınlatacağı değerlendirilirken, 8 günlük sürede neler yaşandığı merak konusu oldu. Yaklaşık 30 metre yüksekliğinde Antum yamacından düşme sonucu öldüğü, düşmeye bağlı morluklar olduğu ileri sürülen cesedinin 2-3 günlük olduğu değerlendirilirken Ufuk'un yaşam savaşının 4 gün sürdüğü tahmin ediliyor.



4 GÜN NE YAŞADI?



Sık ormanlıkla kaplı su kaynağından yönünü kaybedip, evi yerine kuzey doğu istikametine gittiği tahmin edilen Ufuk'un, ailesine ulaşma çabası sarf ettiği, bölgede yaşamını sürdürmek için bilinçsizce bulduğu kaynaklardan su içtiği, bitkileri yemiş olabileceği ileri sürüldü. Aksi takdirde 4 gün dağlık arazide yürümesinin mümkün olmayacağı açlık ve susuzluk nedeniyle tükenmişlik sendromu yaşamış olabileceği, bu nedenle 4 kilometrelik mesafeyi kat edemeyeceği anlatılıyor.



SIRTLAN VAR



Amanoslar Dağları denilince terör örgütü PKK'nın militanların kol gezdiği alanlar olması nedeniyle güvenilir olmadığı herkes tarafından bilinirken zaman zaman bölgede yırtıcı hayvanları da rastlanmıştı. Özellikle bölgede sırtlan ve kurtların bulunduğunu belirten köylüler, bölgenin coğrafyasının zorluğunun da yetişkinler için bile çok tehlikeli olduğu kabul ediliyor.



TÜKENMİŞLİK SENDROMU



Adli Tıp uzmanları, 6 yaşındaki bir çocuğu uzun süre aç ve susuz kalamayacağını, muhtemel o bölgede 4 gün yaşaması için minerale ihtiyacı olduğunu, bunun da bulduğu ve bitkilerle az da olsa karşılamış olabileceğini değerlendiriyor. Düşme sonucu olması bile açlık, yorgunluk ve umutsuzluk sonucu 'tükenmişlik sendromu' yaşayıp ailesine ulaşma çabasından vazgeçebileceğini, kaldığı yerde de 4 günün ardından hayatını kaybetmiş olma ihtimalinin de değerlendirmeye alınmasının doğru olacağını vurguladı. 4-5 gün sonra kayalıklardan düşmesinde açlık ve yoğunluğun önemli etki edebileceği de kaydedildi.