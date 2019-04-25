Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel taciz olayında son durum ne oldu? Tüm Türkiye Küçükçekmece'nin Kanarya Mahallesi'nde yaşanan kan donduran olayı konuşuyor. 22 Nisan tarihinde evinin 5 yaşındaki kız çocuğu kapısının önünde oyun oynarken kişi ya da kişiler tarafından bir apartman boşluğuna götürülerek cinsel tacize uğramıştı. Ailesi, çocuğu kanlar içinde kapının önünde bularak hemen hastaneye götürdü. Yoğun bakımda tedavi gören kız çocuğunun ardından aile yakınları Kanarya mahallesinde yürüyüş gerçekleştirdi.

KÜÇÜKÇEKMECE'DE 5 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA NE OLDU?

Bir mahalle sakini "Dün öğle sıralarında oldu. İnşaatta çalışanların öğle yemeğine gittiği sırada olmuş. Kızı alıp götürmüş hatta yanında 5 yaşında başka bir çocuk da varmış, ona para vermiş. Çocuk da koşmuş komşulara söylemiş ’orada pislik yapıyorlar’ diye. Onlar artık bu şekil kaçmışlar. Biz bir kişi biliyoruz ama çocuk annesine iki kişi demiş. Çocuk kendisi kalkmış annesine gitmiş. Şuanda durumu kritik, babası felç oldu diye duydum. Annesi de yeni doğum yapmış durumu iyi değil. Bildiklerimiz bu kadar" dedi.

SİZE PARA VERECEĞİM DİYE KANDIRMIŞ!

Çocuklardan birinin dayısı olduğunu söyleyen Barış Sezgin "3 çocuklardı, kız 5 yaşında, erkek çocukların biri 5, biri 6 yaşında. 3 çocuk burada oyun oynuyor. Şahıs geliyor ’size para vereceğim’ diyerek çocukları arka tarafa götürüyor. Zaten çocuklar korkudan kaçıyor. Kız çocuğunu da bildiğim kadarıyla görünmeyecek bir şekilde duvarın arkasına götürüyor. Çocuklar da çığlık atıyor. Şahıs da yukarıya doğru kaçmış" dedi.

KÜÇÜKÇEKMECE 4 GÜNDÜR AYAKTA!

Mahalleliyi sokağa döken olayın ardından Küçükçekmece Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bölgedeki güvenlik kamera görüntüleri incelemeye alındı. Çevre sakinlerinin ifadelerine başvurdu.

Olayın duyulmasının ardından Kanarya Polis Merkezi önünde toplanan mahalle sakinleri konunun biran önce aydınlatması için yetkililerden yardım istedi.

Kanarya Mahallesi'nde 5 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara uğramasına tepki gösteren mahalleli, polis merkezinin önünde bir araya geldi. "Hak, hukuk, adalet", "Çocuğa uzanan eller kırılsın" ve "Kanarya uyuma çocuğuna sahip çık" sloganları atan vatandaşlar, mahallede yürüdü.

HER YERDE ARANIYORLAR!

5 yaşındaki kız çocuğuna istismarda bulunan kişi ya da kişiler henüz yakalanmadı. Bakanlık ve Emniyet'ten olayın failinin yakalanması için adli sürecin başlatıldığıyla ilgili bilgi geldi.

BAKANLIKTAN KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ TACİZ OLAYI İLE İLGİLİ SON DAKİKA AÇIKLAMA!

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğun elim hadisenin millet olarak herkesi derinden sarstığı, yaraladığı ve üzdüğü belirtildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak, şiddet ve istismar başta olmak üzere çocuklara yapılan her türlü insanlık dışı muameleyle mücadele etmeye ve bu yönde çalışmaya devam edileceği kaydedilen açıklamada, şöyle devam edildi:

"Küçük çocuğumuzun istismara uğradığına ilişkin haberlerin hemen ardından İstanbul İl Müdürlüğümüz nezdinde çocuğumuzun ve ailenin durumu yakinen takip edilmiş, İl Müdürlüğü ekipleri çocuğumuzun tedavi gördüğü hastaneye giderek aile ile görüşmüş ve aileye destek olmuştur.

Gerekli tıbbi ve adli işlemlerin başlatıldığı vakada, çocuğumuz hakkında 5395 Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 5/1-a maddesi gereği danışmanlık tedbir kararı ve 5/1-d maddesi gereği sağlık tedbir kararı talep edilmiştir. Aile, Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) hizmetlerinden de yararlandırılacaktır.

Çocuğumuzun maruz kaldığı fiziksel ve ruhsal travmayı atlatabilmesi için kendisine ve ailesine psikolojik destek sağlanacak, ilgili hukuki süreç de Bakanlığımızca takip edilecektir. Olayın failinin yakalanması için başlatılan adli sürecin de takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygıyla bildiririz."

KÜÇÜKÇEKMECE'DEKİ 5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ÖLDÜ MÜ?

Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Küçükçekmece'deki taciz olayının ardından sosyal medyada bazı kullanıcılar, küçük kız çocuğun hayatını kaybettiğine yönelik tweetler atılmıştı. Emniyet Genel Müdürlüğü Resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada "Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız evladımız hastanede gözetim altındadır. Süreç, Emniyet Teşkilatımız tarafından titizlikle takip edilmektedir. Resmi olmayan açıklamalara lütfen itibar etmeyiniz." şeklinde açıklama yaparak söylentilere son noktayı koydu. 5 yaşındaki kız çocuğunun ise yoğun bakımda tedavisi sürüyor.