İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Küçükçekmece'de 5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar olayıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Soylu'nun açıklamaları şöyle:

"Küçükçemece'de istismara uğrayan küçük çocuğumuzla ilgili gerekli çalışmalar yapılıyor. İstanbul Valiliğimiz zannediyorum, birazdan açıklama da yapacaklar.

Failin yakalandığı haberleri bende var. Valilik açıklama yapacak. Olay tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan etti. Çocuğumuzun sağlık durumunun da iyi olduğunu biliyoruz. Ben de babayla telefonda görüştüm.

Hem İstanbul Valiliğimiz hem de Emniyet Müdürlüğümüz faille ilgili çalışmalar yaptılar, saatler içerisinde de açıklayacaklar. Bu olay olduktan hemen sonra başladılar, onlar bir açıklama yapacaklar.

Olay başlı başına hem medeniyetimize hem toplumsal ahlakımıza, bakışımıza uygun değildir ama maalesef bu tip toplumca nefret ettiğimiz, kınadığımız olaylarla karşılaşıyoruz."

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun saldırıya uğramasına ilişkin ise, "Olay tüm Türkiye'nin gözü önünde cereyan etti. Biraz önce bu cinsel istismar vakasında olduğu gibi maalesef ciddi bir bilgi kirliliğiyle karşı karşıya kalıyoruz. Cinsel istismar vakasında da çocuğun öldüğü, babasının felç geçirdiği birçok bilgi kirliliğiyle karşı karşıyayız. Muhtar, aile, kaymakam açıklama yapıyor. Söylenenlerin hepsinin yanlış olduğunu, onlar adına yalan olduğunu söylemek istiyor değilim, ama bu açıklamalar hala devam ediyor."

SORGUSU SÜRÜYOR

Küçükçekmece'de yakalanan 18 yaşındaki Pakistan uyruklu M.V.'nin sorgusu sürüyor.

KAMERALAR SAATLERCE İZLENDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Küçükçekmece'de istismara uğrayan 5 yaşındaki küçük kız çocuğunun olayının failinin yakalandığını duyurdu. Olaydan sonra harekete geçen polis, incelediği güvenlik kamera görüntüsünden faile ulaştı. Şüphelinin olay günü giydiği elbiseleri incelenmek üzere el konuldu.



Habertürk'ten Mustafa Şekeroğlu'nun edindiği bilgilere göre, Küçükçekmece’da yaşanan iğrenç olayın ardından İstanbul polisinin birçok birimi harekete geçmişti. 5 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz eden şüphelinin yakalandığını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı.

KAMERALAR SAATLERCE İZLENDİ

Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, birçok güvenlik kamera görüntüsünü incelemeye aldı. Saatlerce süren incelemelerde küçük kızın verdiği eşgale uyan bir şüpheli belirlendi. Kameraya takılan şüpheli adım adım izlendi.

YAKALANDI

Elde edilen görüntülerin ardından şüpheli belirlendi. Çalışmaların ardından şüpheli yakalandı. Olayla ilgili şüpheliyle birlikte toplam 4 kişi gözaltına alındı.

ELBİSELER İNCELEMEYE ALINDI

Gözaltına alınan 4 kişiden birinin olayın faili olduğu belirtiliyor. Olay günü giydiği kıyafetlerde bulunup incelenmek üzere el konuldu. Olayla ilgili çok yönlü çalışma yapılıyor.