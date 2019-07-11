Olay Küçükçekmece, Yarımburgaz Mahallesinde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4. Yıldız Sokak üzerinde bulunan bir evden kötü kokular yayılması üzerine mahalle sakinleri durumu hemen polis ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kokuların geldiği eve girmek için AFAD'dan yardım istedi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri ile içeri giren polis ekipleri salonda bir kişinin cansız bedeni ile karşılaştı.

Polis ekipleri evde yaptığı inceleme sonucunda ölen kişinin Hüsamettin İlkkuş (68) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesi sonucu evde tek yaşayan İlkkuş'un bir kaç gün önce öldüğü üzerinde durduğu öğrenildi.

DHA'nın haberine göre; hayatını kaybeden İlkkuş'un cansız bedeni AFAD ekiplerinin de yardımıyla evden çıkarılarak cenaze aracıyla Yenibosna Adli Tıp Morguna kaldırıldı. Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.