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        Haberler Gündem 3. Sayfa Küçükçekmece'de boş arazide cansız beden bulundu | Son dakika haberleri

        Küçükçekmece'de boş arazide cansız beden bulundu

        İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde bir boş arazide, kimliği henüz belirlenemeyen bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.04.2025 - 01:26 Güncelleme: 14.04.2025 - 01:28
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        Boş arazide cansız beden bulundu
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        İstanbul Küçükçekmece'de Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi'nde 3 katlı metruk bir binanın arka tarafındaki boş arazide ceset görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

        AA'nın haberine göre; olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, cesedin üzerinden kimliğini belirleyecek herhangi bir belge çıkmadı.

        Uzun süre önce hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        *Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

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        #istanbul
        #Son dakika haberler
        #küçükçekmece
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