Küçükçekmece'de boş arazide cansız beden bulundu

İstanbul Küçükçekmece'de Fatih Mahallesi Basınköy İstanbul Caddesi'nde 3 katlı metruk bir binanın arka tarafındaki boş arazide ceset görenler durumu polis ekiplerine bildirdi.

AA'nın haberine göre; olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, cesedin üzerinden kimliğini belirleyecek herhangi bir belge çıkmadı.

Uzun süre önce hayatını kaybettiği değerlendirilen kişinin cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.