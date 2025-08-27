Küçükçekmece'de kaybolduktan sonra gölde bulunan çocuk kurtarılamadı
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde kaybolan ve Küçükçekmece Gölü'nde hareketsiz şekilde bulunan 6 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi
İstanbul'da Kanarya Mahallesi Küçükçekmece Gölü kenarında dolaşan vatandaşlar, gölde hareketsiz duran bir çocuk olduğunu gördü.
HAYATINI KAYBETTİ
Sudan çıkarılan çocuk için bölgeye sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan çocuk yaşamını yitirdi.
ÖĞLE SAATLERİNDE KAYBOLMUŞ
Ölen çocuğun, öğle saatlerinde kaybolan ve ailesi tarafından aranan 6 yaşındaki otizmli Adem Barik olduğu anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
