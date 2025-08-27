Kudüs nerede, hangi ülkede? Kudüs nerenin, hangi ülkenin şehri?

Roma İmparatorluğu döneminde Kudüs, siyasi ve dini açıdan büyük öneme sahip olmuş, M.Ö. 63 yılında Pompeius tarafından işgal edilmiş ve Roma yönetimine girmiştir. 7. yüzyılda İslamiyet’in yayılmasıyla birlikte Müslümanlar şehre hakim olmuş, Kubbetü’s-Sahra ve Mescid-i Aksa gibi kutsal yapılar inşa edilmiştir. Orta Çağ boyunca Haçlı Seferleri sırasında Kudüs birçok kez el değiştirmiş, Hristiyan ve Müslüman güçler arasında yoğun çatışmalara sahne olmuştur.

Osmanlı İmparatorluğu döneminde şehir, yaklaşık 400 yıl boyunca yönetilmiş, bu dönemde hem mimari hem idari yapılar geliştirilmiş ve şehrin altyapısı güçlendirilmiştir. 20. yüzyılda Birinci Dünya Savaşı sonrasında İngiliz Mandası altına giren Kudüs, 1948 yılında İsrail’in kuruluşu ile siyasi olarak bölünmüş ve günümüzde Doğu Kudüs ile Batı Kudüs arasındaki sınırlar hâlen uluslararası tartışmalara konu olmaktadır. Tarihi, hem dini hem kültürel hem de siyasi açıdan dünya çapında benzersiz bir öneme sahip olmasını sağlamıştır. Kudüs nerede? Kudüs hangi ülkenin şehri?

Kudüs, Orta Doğu'da, Doğu Akdeniz'in doğu kıyısına yakın bir konumda yer alan ve tarih boyunca hem dini hem kültürel hem de siyasi açıdan merkezi bir rol oynayan bir şehirdir. Şehir, günümüzde İsrail'in sınırları içinde bulunmasına rağmen, Filistin ile olan karmaşık siyasi sınırları nedeniyle uluslararası düzeyde özel bir konuma sahiptir. Kudüs, dağlık bir arazi üzerine kurulmuş olup çevresinde tepeler, vadiler ve platolar bulunur. Bu coğrafi özellikler şehrin hem savunma stratejileri hem de yerleşim düzeni üzerinde etkili olmuştur. Akdeniz ikliminin etkisi altında yer alan Kudüs'te yazlar sıcak ve kurak, kışlar ise ılıman ve yağışlı geçer; bu iklim yapısı, şehirdeki bitki örtüsünü ve tarımsal faaliyetleri şekillendirmiştir. Tarih boyunca birçok medeniyet, krallık ve imparatorluk şehri yönetmiş, Kudüs'ün dini ve kültürel yapısının şekillenmesinde belirleyici olmuştur. Yahudi, Hristiyan ve Müslüman toplulukları için kutsal kabul edilen tapınaklar, kiliseler ve camiler şehrin farklı bölgelerinde yoğunlaşmış ve Kudüs'ü dünyanın en çok ziyaret edilen dini merkezlerinden biri hâline getirmiştir.

Tarih boyunca ticaret yollarının kesişim noktasında bulunmuş, kültürel alışveriş ve ekonomik faaliyetler açısından stratejik bir merkez olmuştur. Osmanlı, Roma, Bizans ve diğer medeniyetlerin etkisi, Kudüs’ün mimarisinde, şehir planlamasında ve kültürel dokusunda derin izler bırakmıştır. Günümüzde Kudüs, kutsal mekanları, tarihi mahalleleri, eski şehir surları ve modern yapıların bir arada bulunduğu dinamik bir yapıya sahiptir. Şehir, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde hem siyasi hem kültürel hem de turistik açıdan büyük önem taşır ve Orta Doğu’nun en tanınan, etkili ve ziyaretçi çeken şehirlerinden biri olarak öne çıkar. Üç büyük din için kutsal kabul edilen mekanlara ev sahipliği yapar. Şehir, Yahudiler için Ağlama Duvarı ile kutsal bir merkez niteliğindedir ve tarih boyunca bu tapınak kalıntıları hem ibadet hem de dini törenler için büyük önem taşımıştır. Hristiyanlar açısından Kudüs, İsa’nın yaşamı, çarmıha gerilişi ve dirilişi ile bağlantılı Kilise-i Kutsal Kabir gibi tarihi kiliseleriyle öne çıkar ve hacıların önemli ziyaret noktalarından biri hâline gelmiştir. Müslümanlar içinse Mescid-i Aksa ve Kubbetü’s-Sahra, şehirdeki dini ve manevi merkezi temsil eder.

Osmanlı, Roma, Bizans ve Haçlı dönemlerinden kalan yapılar, dar sokaklar, taş evler ve eski şehir surları ile birleşerek şehrin tarihi dokusunu zenginleştirir. Bunun yanı sıra Kudüs, kültürel ve sanatsal açıdan da önemli bir merkezdir; el sanatları, geleneksel pazarlarda satılan takılar, halılar, seramikler ve baharatlar şehrin kültürel kimliğini yansıtır. Gastronomi alanında şehir, Ortadoğu mutfağının lezzetlerini sunar; humus, falafel, şakşuka ve yerel tatlılar hem yerli halk hem de turistler tarafından yoğun ilgi görür. Kudüs, coğrafi olarak İsrail devletinin sınırları içinde yer alan, ancak uluslararası alanda özel ve tartışmalı bir statüye sahip olan bir şehirdir. Şehir, tarih boyunca farklı yönetimlerin ve imparatorlukların kontrolünde bulunmuş, bu durum hem siyasi hem kültürel hem de dini açıdan karmaşık bir yapı oluşturmuştur. İsrail yönetimi, Kudüs'ü başkent ilan etmiş ve hükümet binalarını, parlamentoyu ve diplomatik misyonları burada konumlandırmıştır; buna karşın Filistin yönetimi, Doğu Kudüs'ü gelecekteki devletinin başkenti olarak görmektedir.