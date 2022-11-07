Kuduz tanısı konan çocuğun babası konuştu! "Önce kolunda kaşınma oldu! Evlat acısı çok ağır!"

Bitlis'in Adilcevaz ilçesine bağlı Göldüzü köyünde yaşayan bir ailenin hayatı, eylül ayının ortalarına geldiğinde bir anda değişti. Evin geçimini, yılın 7-8 ayı gurbette inşaatlarda sıvacılık yaparak kıt kanaat sağlayan baba 41 yaşındaki Murat Erçetin, Osmaniye'de çalışırken telefonu çaldı. Beş çocuğundan ikincisi olan 12 yaşındaki M.E.'nin bir köpek tarafından ısırıldığı ve durumunun iyi olmadığını öğrendi. Bundan sonrasını Erçetin, anlattı...

"Ben inşaat işleriyle uğraşıyorum. Yılın 7-8 ayı, evden uzakta ekmeğimizi kovalıyoruz. İnşaat sezonu durunca da memlekete gidiyoruz. Beni aradıklarında da Osmaniye'de inşaatta sıva işi yapıyordum. Haberi alır almaz memlekete gittim. Annesi çocuğun kolunun kaşındığını fark ettikten sonra hastaneye götürüyor.

"DOKTORLAR, DURUMUN RİSKLİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Olayın ardından Adilcevaz'da sokak hayvanlarına aşılama yapıldı.

Ben, haberi aldığımda şok oldum. Olayın tam olarak ne zaman olduğunu, köpeğin ne zaman ısırdığını bilmiyoruz. Adilcevaz'da bir iğne yapıldıktan sonra bizi Ankara'ya sevk ettiler.

Ankara'da çocuğun tahlilleri yapıldı. M., beş çocuğumdan ikincisi. Uzman doktorlar bize durumun riskli olduğunu söylediler.