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Kullandığınız poşet çayı sakın çöpe atmayın! Ayakkabınızın içine koyduğunuzda neler oluyor mucizeye tanık olun

Oldukça nahoş bir durum olan ayakkabıdan gelen kötü kokular canımızı sıkabilir. Uzun süre giyilen spor ayakkabılarda bir müddet sonra koku oluşmaya başlar. Uzun süre kapalı kaldıktan sonra terle birlikte bakteriler üremeye başlar ve bu durumda ayakkabılarda kötü bir koku oluşmasına neden olur. Ancak evde bulunan malzemelerle pratik bir şekilde ayakkabılarınızda oluşan bakterileri ve kokuyu yok edebilir, mis gibi kokmasını sağlayabilirsiniz. Üstelik sağlığınız için de ayakkabı bakımınızı yapmanın şart olduğunu unutmayın! Bunun için en kolay ve masrafsız yollardan biri de kullanılmış poşet çay mucizesi. İşte ayakkabınızın içine koyduğunuz poşet çayın etkileri ev diğer pratik yöntemler…

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  • Kullandığınız poşet çayı sakın çöpe atmayın! Ayakkabınızın içine koyduğunuzda neler oluyor mucizeye tanık olun

    Kullanılmış siyah poşet çayı ayakkabınızın içine koyun!

    Siyah poşet çaylar, içerdiği tanenden dolayı ayakkabıların içindeki bakterileri öldürme açısından oldukça etkilidir. Çay poşetleri oldukça emicidir, bu nedenle ayakkabılarda bırakıldıklarında kumaş veya derideki nemi çekerler. Nemin bakterileri içine çekme özelliği sayesinde kötü kokuyu önlemek oldukça kolay olacak. 
  • Kullandığınız poşet çayı sakın çöpe atmayın! Ayakkabınızın içine koyduğunuzda neler oluyor mucizeye tanık olun

    Çay poşetini birkaç dakikalığına kaynayan suyu içine koyun ve soğumasını bekledikten sonra ayakkabının içine yerleştirin. Bu kullanılmış çay da olabilir.

    Bir adet poşet çay alın ve 24 saat boyunca ayakkabınızda bırakın. Ayakkabılardaki kötü koku, ayakkabınızın içindeki sıcak nemli bakterilerden kaynaklanır. Onları kurutmak, bu bakterileri öldürmeye ve kokuyu da azaltmaya yardımcı olacaktır. Çay poşetleri çok emici oldukları için kokuyla savaşmak için oldukça etkili. Normalde çay demleme sırasında oldukça fazla nem emerler.
  • Kullandığınız poşet çayı sakın çöpe atmayın! Ayakkabınızın içine koyduğunuzda neler oluyor mucizeye tanık olun

    Dondurucu

    Buzdolabınızı kirletmemek için ayakkabınızı poşete koyduktan sonra dondurucu kısmına koyup bir gece boyunca bekleyebilirsiniz. Soğuk hava ayakkabının içindeki kötü kokuya sebep olan bakterileri öldürecektir.
  • Kullandığınız poşet çayı sakın çöpe atmayın! Ayakkabınızın içine koyduğunuzda neler oluyor mucizeye tanık olun

    Güneş ışığı

    Ayakkabı kokusuna sebep olan en büyük etkenlerden bir tanesi içinde oluşan nemdir. Bu yüzden de güneşli bir yere koyarak ayakkabınızın kurumasını beklerseniz hem oluşacak bakterilerden hem de daha da kötü bir hale gelecek olan kokudan kurtulabilirsiniz.
  • Kullandığınız poşet çayı sakın çöpe atmayın! Ayakkabınızın içine koyduğunuzda neler oluyor mucizeye tanık olun

    Karbonat

    Ayakkabınız için; bir adet kahve filtresi ve lastik kullanarak basit bir koku giderici yapabilirsiniz. Bunun için birkaç yemek kaşığı karbonatı kahve filtresine koyabilir ve arzu ederseniz birkaç damla güzel kokulu yağlarınızdan damlatabilirsiniz. Malzemeleri içine koyduktan sonra karıştırın ve lastikle ağzını kapatın. Karbonat, ayakkabınızdaki nemi ve kokuyu emecektir. Bu kadar uğraşmak istemiyorum derseniz de ayakkabınızın içine pudra döküp birkaç damla kokulu yağ damlatıp karbonat ekleyebilirsiniz. Bir gece bekledikten sonra da içindekileri dökebilirsiniz.
  • Kullandığınız poşet çayı sakın çöpe atmayın! Ayakkabınızın içine koyduğunuzda neler oluyor mucizeye tanık olun

    Koku giderici

    Bazı koku gidericiler, pis kokuya sebep olan bakteri ve enzimlerin yok edebilir. Fakat sıkılan koku gidericinin de kurduğundan emin olduktan sonra ayakkabınızı giymenizi öneririz.
  • Kullandığınız poşet çayı sakın çöpe atmayın! Ayakkabınızın içine koyduğunuzda neler oluyor mucizeye tanık olun

    Limon kabuğu

    Ayakkabınızda nemden dolayı oluşan bir koku söz konusu değilse, içine limon kabuğu koyarak gece boyu bekleyebilirsiniz. Böylece ayakkabılarınızda daha ferah bir koku oluşur.
  • Kullandığınız poşet çayı sakın çöpe atmayın! Ayakkabınızın içine koyduğunuzda neler oluyor mucizeye tanık olun

    Etil alkol

    Bir sprey şişesinin içine koyduğunuz alkolü ayakkabınızın içine sıkarak kokuyu durdurabilirsiniz. Alkol, antiseptik olmasının yanı sıra çabuk buharlaşan bir kimyasal bileşendir ve neme sebep olan diğer bileşenleri de yok edebilir.
  • Kullandığınız poşet çayı sakın çöpe atmayın! Ayakkabınızın içine koyduğunuzda neler oluyor mucizeye tanık olun

    Pamuk topları

    Pamuktan yaptığınız küçük toplara birkaç damla güzel kokulu yağlardan damlatarak bir gece bekletebilirsiniz. Böylece kötü koku emilir ve damlattığınız yağın kokusu yayılır.
  • Kullandığınız poşet çayı sakın çöpe atmayın! Ayakkabınızın içine koyduğunuzda neler oluyor mucizeye tanık olun

    Sabun

    Kokan ayakkabılarınızın içine koyulan sabun, pis kokuyu hapsederek yerine daha ferah bir koku oluşmasını sağlar. Bu taktiğe, kıyafet dolaplarınıza koyduğunuz sabunlardan da aşina olma ihtimaliniz de oldukça yüksek zaten...

 

Haberi Hazırlayan : Hacer Tonay
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