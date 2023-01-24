Kullandığınız poşet çayı sakın çöpe atmayın! Ayakkabınızın içine koyduğunuzda neler oluyor mucizeye tanık olun

Karbonat

Ayakkabınız için; bir adet kahve filtresi ve lastik kullanarak basit bir koku giderici yapabilirsiniz. Bunun için birkaç yemek kaşığı karbonatı kahve filtresine koyabilir ve arzu ederseniz birkaç damla güzel kokulu yağlarınızdan damlatabilirsiniz. Malzemeleri içine koyduktan sonra karıştırın ve lastikle ağzını kapatın. Karbonat, ayakkabınızdaki nemi ve kokuyu emecektir. Bu kadar uğraşmak istemiyorum derseniz de ayakkabınızın içine pudra döküp birkaç damla kokulu yağ damlatıp karbonat ekleyebilirsiniz. Bir gece bekledikten sonra da içindekileri dökebilirsiniz.