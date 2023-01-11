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Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesi öyle bir işe yarıyor ki daha önce neden yapmadım diyeceksiniz

Genellikle sağlığa olan faydalarından dolayı sıklıkla tüketilmesi tavsiye edilen kahvenin kendisi gibi telvesi de oldukça işe yarıyor. Kahve içtikten sonra telvesini hep çöpe dökeriz. Ancak çöpe döktüğünüz bu telvelerin hiç bilmediğiniz öyle faydaları var ki duyunca attığınıza pişman olacaksınız. İşte kahve telvesinin hayatı kolaylaştıran kullanım alanları…

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  • Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesi öyle bir işe yarıyor ki daha önce neden yapmadım diyeceksiniz

    Tüketilen yiyeceklerin posaları ve çekirdekleri hep çöpe atılır. Aslında bu tutum oldukça yanlış. Gıdaların çöpe atılan kısımlarında hiç bilmediğimiz faydalar bulunuyor. Kahve telvesi de bunlardan biri. Güzellik alanında kullanılan kahve telvesi içeriğinde barındırdığı mineraller nedeniyle oldukça etkili bir gübre haline gelebiliyor.
  • Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesi öyle bir işe yarıyor ki daha önce neden yapmadım diyeceksiniz

    ÇİZİK MOBİLYALARINIZI ONARMADA OLDUKÇA ETKİLİ

    İlginç gelebilir ama kahve telvesinin boya etkisinden az önce bahsetmiştik. İşte bu kullanım senaryosuyla düşünüldüğünde evde çizilen ve hemen hemen kahve tonlarında olan renkteki mobilyalarda da kahve telvesini tercih edebilirsiniz.
  • Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesi öyle bir işe yarıyor ki daha önce neden yapmadım diyeceksiniz

    BÖCEKLERE KARŞI SAVAŞ AÇIYOR

    Kahve, böcekler için zehirli olabilen diterpenler içerir. Bu nedenle sivrisinekleri, meyve sineklerini, böcekleri ve diğer zararlıları kovmak için kahve telvesi kullanabilirsiniz. Telveyi oturma alanlarının yakınına serpiştirin veya oraya bir fincan kahve telvesi koyun. Böcekleri bitkilerinizden uzak tutmak için sapların etrafına bir miktar toprak koyun bu, salyangoz ve sümüklü böcek gibi böceklere karşı bir bariyer oluşturacaktır.
  • Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesi öyle bir işe yarıyor ki daha önce neden yapmadım diyeceksiniz

    ETİ LOKUM GİBİ YUMUŞATIR

    Et, ona sert bir kıvam verebilen kas lifleri ve proteinler içeriyor. Kahvenin içindeki asit ette daha yumuşak, daha hassas bir doku oluşturmaya yardımcı olabilir ve hatta lezzetini artırabilir. Pişirmeden 2 saat önce etin üzerine biraz kahve telvesi sürün.
  • Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesi öyle bir işe yarıyor ki daha önce neden yapmadım diyeceksiniz

    DOĞAL BOYA OLARAK KULLANILABİLİR

    Daha önce beyaz bir gömleğe kahve döktüyseniz, kahvenin aslında epey zor bir leke olduğunu biliyorsunuzdur. Kahve telvesi, sert kimyasal boyalara mükemmel bir alternatif denilebilir. Yani aslında bu yapısı sebebiyle de boyama gibi işlemlerde kullanılabilir.
  • Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesi öyle bir işe yarıyor ki daha önce neden yapmadım diyeceksiniz

    KİRLİ TENCERE VE TAVALARI TERTEMİZ YAPAR

    Kahve telvesinin dokusu, temizlenmesi zor tencere ve tavaları fırçalamak için mükemmeldir. Süngerin üzerine biraz telvesi koyun ve tencere her zamanki gibi yıkayın. İyice yıkadığınızdan emin olun.
  • Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesi öyle bir işe yarıyor ki daha önce neden yapmadım diyeceksiniz

    EVCİL HAYVANLARINIZI PİRELENMEDEN KORUR

    Diğer böcekler gibi pireler de kahveyi sevmez. Dolayısıyla evde kedi ya da köpeğiniz varsa kahve telvesiyle yıkayarak onları pirelerden koruyabilirsiniz. Evet; piyasada oldukça fazla sayıda pire uzaklaştırma ürünü var. Ancak çoğu çok fazla kimyasal içeriyor ve istenmeyen yan etkilere neden olabiliyor.
  • Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesi öyle bir işe yarıyor ki daha önce neden yapmadım diyeceksiniz

    KÖTÜ KOKULARI GİDERİR

    Kahve, kötü kokulardan kurtulmaya yardımcı olan nitrojene sahiptir. Eski çoraplardan veya mendillerden taşınabilir oda spreyleri yapabilir ve bunları ayakkabılarınıza, çekmecelerinize veya spor çantanıza koyabilirsiniz. Bozulmuş veya hoş kokulu gıdalardaki kokuları emmek için buzdolabınızdaki bir fincana biraz kahve de koyabilirsiniz.

    Kahve telvesi buzdolabınızdaki, spor çantanızdaki veya kokan ayakkabınızdaki kokuları emmeye ve gidermeye de yardımcı olabilir. Elinize kahve telvesini alarak bahsettiğimiz yüzeyleri ovabilirsiniz. Hatta lavabonuzun yanında kahve telvesi bulundurabilir, sarımsak ya da soğan doğradıktan sonra ellerinizi yıkamak için de telveden yararlanabilirsiniz.
  • Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesi öyle bir işe yarıyor ki daha önce neden yapmadım diyeceksiniz

    MANTAR YETİŞTİRMEDE KULLANILIR

    Mantarlar yalnızca belirli koşullarda gelişiyor ve büyümeleri epey zor. Yeni başlayanlar mantar yetiştirmek için de kahve telvelerinden yararlanabilir. Yeterli nemle birleştiğinde kahve telvesi mantarlar için ideal bir yetiştirme ortamı sunuyor.
  • Sakın çöpe atmayın! Kahve telvesi öyle bir işe yarıyor ki daha önce neden yapmadım diyeceksiniz

    ÇİÇEKLERİ UZUN SÜRE TAZE TUTAR

    Çiçeklerinizi biraz daha taze tutmak istiyorsanız, çiçek suyuna seyreltilmiş kahveyi dökmeyi deneyebilirsiniz - bu, bitkilere destek sağlar. Muhtemelen demlenmiş kahvede bulunan nitrojen, magnezyum ve potasyum yüzündendir ancak konsantre kahve koymayın, çok asitli olabilir.
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