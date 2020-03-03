Külliye'de koronavirüs toplantısı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL
Habertürk Google News Abonelik

Külliye'de koronavirüs toplantısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Sağlık Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Toplantının gündeminde, yeni koronavirüs salgınına dair dünyadaki son durum, salgın konusunda önümüzdeki sürecin projeksiyonu, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu riskler, komşu ülkelerdeki son durum, alınan tedbirler, seyahat önlemleri, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar ve olası vakalara yönelik hazırlıklar, gıda ve ilaç gibi konular yer alacak

Koronavirüs
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'de Sağlık Politikaları Kurulu toplantısına başkanlık edecek. Gündemde tüm dünyayı tedirgin eden yeni koronavirüs bulunuyorken, başlıklar arasında yeni koronavirüs salgınına dair dünyadaki son durum, salgın konusunda önümüzdeki sürecin projeksiyonu, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu riskler, komşu ülkelerdeki son durum, alınan tedbirler, seyahat önlemleri, Sağlık Bakanlığı'nın yürüttüğü çalışmalar ve olası vakalara yönelik hazırlıklar yer alacak. 

Öte yandan Sağlık Politikaları Kurulu toplantısında gıda ve ilaç gibi konular da masaya yatırılacak. 

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Ukrayna'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi - Haberler
SAĞLIKUkrayna'da ilk koronavirüs vakası tespit edildi
Irak ve Cezayir'de koronavirüs (coronavirus) vakaları artıyor
SAĞLIKIrak ve Cezayir'de koronavirüs vakaları artıyor
Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüsün (coronavirus) tehdit ettiği İran'a uzman ekip
SAĞLIKDünya Sağlık Örgütü İran'a uzman ekip gönderdi
Papa'nın koronavirüs (coronavirus) testi negatif çıktı - Haberler
SAĞLIKPapa'nın korona testi sonucu çıktı!
Uzmanlardan 'inme, genç yaşlarda görülmeye başladı' uyarısı!
SAĞLIKYaşlı hastalığı olarak biliniyordu! Artık gençleri de ...
Yeşilay, dünyaya örnek olduğu uygulamalarını BM Uyuşturucu Madde Komisyonunda anlattı
SAĞLIKBM tarafından diğer ülkelere örnek uygulama modeli ...
Koronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulanlar taburcu ediliyor
SAĞLIKKoronavirüs şüphesiyle gözlem altında tutulanlar ...
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi
SAĞLIKFransa'da koronavirüs 3 can aldı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı
SAĞLIKBakan Koca'dan koronavirüsle mücadele mesajı
Suudi Arabistan'da ilk koronavirüs vakası
SAĞLIKSuudi Arabistan'da ilk koronavirüs vakası

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X