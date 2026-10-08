Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Opera-Bale 'Afife' balesi 28 yıl sonra yeniden AKM'de

        'Afife' balesi 28 yıl sonra yeniden AKM'de

        Türk tiyatrosunun öncü isimlerinden Afife Jale'nin özgürlük, cesaret ve sanat mücadelesini sahneye taşıyan "Afife" balesi, 28 yıl sonra yeni prodüksiyonuyla Atatürk Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşuyor. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenecek eser, 10 Ekim'de Türk Telekom Opera Salonu'nda prömiyer yapacak...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08 Ekim 2026 - 16:09 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        'Afife' balesi 28 yıl sonra yeniden AKM'de

        Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Türk sahne tarihinin simge isimlerinden Afife Jale’nin hayatını modern balenin anlatım diliyle Atatürk Kültür Merkezi’ne taşıyor.

        Bestesi Turgay Erdener’e, librettosu ve koreografisi Beyhan Murphy’ye ait eser; Afife Jale’nin özgürlük tutkusu, sahnede var olma mücadelesi, aşkları ve yaşamının farklı dönemlerini çağdaş bir sahne diliyle izleyiciye aktaracak.

        AFİFE’NİN DÖRT DÖNEMİ DÖRT FARKLI YORUMLA SAHNEDE

        1919 yılında, Müslüman Türk kadınlarının sahneye çıkmasının önünde ciddi engellerin bulunduğu bir dönemde tiyatro sahnesine çıkarak Türk sahne tarihinde önemli bir dönüm noktasına imza atan Afife Jale’nin yaşamı, eserde farklı dönemleri üzerinden anlatılıyor.

        REKLAM

        Afife’nin hayatındaki dört ayrı dönem, dört farklı dansçı tarafından canlandırılırken; geçmiş ile bugün, gerçek ile hatıralar arasında kurulan anlatı, izleyiciyi sanatçının yaşamındaki mücadele, aşk ve kırılma anlarına götürüyor.

        Afife’nin yaşamının son döneminden geçmişine uzanan hatırlama yolculuğunda farklı evreler; “Altın Afife”, “Kırmızı Afife”, “Mor Afife” ve “Gümüş Afife” karakterleriyle sahneye yansıtılıyor.

        Yapım, Afife Jale’nin sahneye çıkma cesaretiyle attığı adımın kendisinden sonra gelen kadın sanatçılar üzerindeki etkisine ve Türk tiyatro tarihindeki öncü konumuna da vurgu yapıyor.

        REKLAM

        GÜÇLÜ SANATÇI KADROSU AKM’DE BULUŞACAK

        İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası’nı İbrahim Yazıcı’nın yöneteceği prodüksiyonun dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Bahar Korçan, ışık tasarımını Cem Yılmazer, video tasarımını ise Aisha Hajiyeva üstleniyor.

        Eserde Afife karakterini dönüşümlü olarak İlke Kodal ve Melike Manav canlandıracak. “Altın Afife” rolünde Berin Günay ve Aslı Ulu, “Kırmızı Afife” rolünde Gizem Atik Tuncay, Büşra Ay ve Nisa Deniz Ekmekçi, “Mor Afife” rolünde Deniz Kılınç Tunçeli, Büşra Ay ve Aslı Ulu, “Gümüş Afife” rolünde ise Berfu Elmas, Berin Günay ve Naz Kurtuluş sahne alacak.

        REKLAM

        BİLETLER GÜNLER ÖNCESİNDEN TÜKENDİ

        İlk kez 1998 yılında Ankara Devlet Opera ve Balesi tarafından sahnelenen “Afife”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nin yeni yorumuyla yeniden hayat bulurken, 10 Ekim’de AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleştirilecek prömiyer sanatseverlerden yoğun ilgi gördü. Prömiyerin biletleri günler öncesinden tükendi.

        “Afife”, prömiyerinin ardından 14, 15, 17 ve 29 Ekim 2026 tarihlerinde de Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Atatürk Kültür Merkezi
        #AKM
        #Afife
        #bale
        #Opera
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        Maltepe'de 7 katlı bina çöktü! Arama kurtarma çalışmaları başladı
        "Kolon kesme yok"
        "Kolon kesme yok"
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Kat kat gelen felaket! 3 katlı iş merkezi 7 katlı apartman oldu
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        Olayın tanıkları yaşananları aktardı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        43 bin fon yatırımcısının paraları yatırıldı
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        İtalya'da tartışmalı seçim reformuna onay
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Bakan Fidan: Mekke İttifakı savunma anlaşmasıdır
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Galatasaray'da Singo gerçeği!
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        Nobel Edebiyat Ödülü sahibini buldu
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        TFF'de kritik toplantının saati belli oldu!
        Gece kocasını öldürdü! Sabah polisi aradı
        Gece kocasını öldürdü! Sabah polisi aradı
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Rubio'dan Türkiye'ye F-35 satışına ilişkin açıklama
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Gökten kaya yağdı! TIR parkında facia!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Tünelde kahreden dakikalar!
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Eski müzik yeni müziği yendi mi?
        Yapay dolandırıcılık
        Yapay dolandırıcılık
        "Bu binada staj yaptım"
        "Bu binada staj yaptım"
        Hayatını adadığı 15 yaşındaki yeğeni katili oldu
        Hayatını adadığı 15 yaşındaki yeğeni katili oldu
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Sokaktaki feryatlar yürekleri parçaladı... Kadına şiddet kamerada!
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü
        Dede işçi gitti, torun CEO döndü