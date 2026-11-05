Anadolu Kısaları Forum II, ödüllerle sona erdi

29 Ekim – 2 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Anadolu Kısaları Forum II, eğitimler, paneller, söyleşiler ve sektör buluşmalarının ardından düzenlenen ödül töreniyle sona erdi.

Forum'da 14 kısa film projesi sinema sektörünün farklı alanlarından profesyonellerle buluşurken, toplam 18 sektörel ödül sahibini buldu. Katılımcı 14 projenin tamamı en az bir ödül kazanarak geliştirme ve üretim süreçlerine yönelik destek almaya hak kazandı.

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğünün katkılarıyla Anadolu Kültür, Sanat ve Sinema Derneği (AKSASDER) tarafından düzenlenen Anadolu Kısaları Forum II, ikinci yılında da bağımsız sinemacıları ulusal ve uluslararası sektör profesyonelleriyle bir araya getirdi.

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Bahçeşehir Üniversitesi Karaköy Kampüsü ve Atlas Pasajı Etkinlik Alanları'nda gerçekleştirilen Forum'da; pitching eğitimleri, bire bir senaryo danışmanlıkları, paneller, yapay zekâ atölyesi ve sektörel buluşmalar düzenlendi. Bu yıl ekolojik ve sürdürülebilir film üretimi temasına odaklanan etkinlikte, kısa filmlerin geliştirme aşamasından festival ve dağıtım süreçlerine uzanan yolculuğu farklı başlıklarla ele alındı.

KISA FİLM PROJELERİNE ÜRETİMDEN DAĞITIMA UZANAN ÖDÜLLER

Forum'a katılan 14 projenin tamamına en az bir ödül verilerek toplam 18 sektörel ödül dağıtıldı. Projelere senaryo ve yapım danışmanlığı, renk düzenleme, ses tasarımı, kurgu, altyazı, gösterim kopyası hazırlama ve festival stratejisi gibi farklı alanlarda sektörel destekler sunuldu.

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Ödül alan projeler; 'Arya', 'Ası', 'Benim Hakkımda Değil', 'Bir Ruhsal Otopsi Denemesi', 'Cehennemden Kaçarken Hatıralarım', 'Devlerden Korkmuyorum', 'Flare', 'Her Şey Yolundaymış Gibi', 'Kedi Olmak İstiyorum', 'Made in China', 'Sarı Bisiklet', 'Vestiyer', 'Araba Aldım Kadın Oldum' ve 'Yum Yum' oldu.

Projelerin üretim süreçlerini doğrudan destekleyen teknik hizmetlerin yanı sıra uluslararası festival danışmanlığı ve festival seçkisine katılım gibi olanaklar da ödüller arasında yer aldı. Böylece Forum'da kurulan sektörel ilişkilerin, etkinlik sonrasında da projelerin gelişimine katkı sağlaması hedeflendi.

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ULUSAL VE ULUSLARARASI SEKTÖR BULUŞMALARI

Forum boyunca stratejik iletişim ve pitching danışmanı Bonnie Williams, yönetmen ve senarist Belkıs Bayrak, Festival Formula'dan Mark Brennan, Rural FilmFest eş direktörleri Jaume Quiles Campos ve Alberto Díaz Gutiérrez ile Türkiye'den farklı alanlarda çalışan sinema profesyonelleri katılımcılarla buluştu.

Programda senaryo geliştirme, uluslararası ortak yapım olanakları, festival stratejileri, dağıtım ve satış süreçleri ile sürdürülebilir film üretimi üzerine deneyim paylaşımı gerçekleştirildi. Forum'un bu yılki onur konuğu oyuncu ve yönetmen Ezgi Ay ise 'Ebe' filminin özel gösterimi ve ardından düzenlenen söyleşiyle sinemaseverlerle bir araya geldi.

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SEKTÖREL DAYANIŞMAYLA BÜYÜYEN BİR PLATFORM

Anadolu Kısaları Forum II, ikinci yılında da bağımsız sinemanın gelişiminde sektörel dayanışmanın önemini ortaya koydu. Forum’un gerçekleştirilmesine katkı sağlayan kurumlara, ödül destekçilerine, ulusal ve uluslararası konuklara, danışmanlara ve organizasyon ekibine teşekkür edildi.

Özellikle ödül destekçilerinin sunduğu hizmet ve danışmanlık olanakları, projelerin yalnızca Forum süresince değil, yapım ve yapım sonrası süreçlerinde de desteklenmesine imkân tanıyor.

ANADOLU KISALARI FORUM 2027'DE YENİDEN BULUŞACAK

İlk kez 2025 yılında gerçekleştirilen Anadolu Kısaları Forum, ikinci edisyonunu tamamlamasının ardından 2027 yılında üçüncü kez düzenlenmek üzere hazırlıklarını sürdürecek.

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Kısa film projelerinin geliştirilmesini, bağımsız sinemacıların ulusal ve uluslararası sektörle buluşmasını ve sürdürülebilir iş birliklerinin kurulmasını amaçlayan Forum, önümüzdeki yıllarda da Anadolu’dan yükselen hikâyelerin sinema dünyasındaki yolculuğuna eşlik etmeyi hedefliyor.