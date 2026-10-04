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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Dimitris Isaris İstanbul’a geliyor

        Dimitris Isaris İstanbul’a geliyor

        Yunan besteci, kemancı, gitarist ve multi-enstrümantalist Dimitris Isaris, sinematik enstrümantal müziği Akdeniz esintileri ve çağdaş akustik tınılarla buluşturan müzik dünyasıyla 9 Ocak 2027 Cumartesi akşamı Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi'nde müzikseverlerle buluşacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ekim 2026 - 00:33 Güncelleme:
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        Dimitris Isaris İstanbul'a geliyor

        Farklı kültürlerin müzikal mirasından beslenen Dimitris Isaris, yıllardır tutkuyla dinlediği Türk melodilerini kendi müzikal diliyle yorumlayarak Türkiye’de de geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Tanıdık melodileri keman ve gitar başta olmak üzere farklı enstrümanlarla yeniden ele aldığı performansları, kısa sürede sosyal medyada sınırları aşarak milyonlarca kişiye ulaştı.

        Türk melodilerinden Akdeniz’in farklı coğrafyalarına

        Besteci, kemancı, gitarist ve multi-enstrümantalist kimliğiyle Isaris, müziğinde Akdeniz’in farklı coğrafyalarından izleri sinematik atmosferler ve çağdaş akustik tınılarla bir araya getiriyor. Geçmişten gelen melodileri bugünün müzikal yaklaşımıyla buluşturan sanatçı, kimi zaman gitarın sıcak tınılarıyla kimi zaman kemanın güçlü anlatımıyla kendine özgü bir müzik dili kuruyor.

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        Isaris’in performanslarının merkezinde ise dinleyiciyle kurduğu duygusal bağ yer alıyor. Sözlere ihtiyaç duymadan tanıdık melodilerin çağrıştırdığı anılardan yeni bestelerin yarattığı duygulara uzanan konserleri, müziği bir hikaye anlatımına dönüştürüyor.

        Dijital platformlarda ve sosyal medyada milyonlarca dinleyiciye ulaşan Dimitris Isaris, İstanbul konserinde kendi bestelerinin yanı sıra dinleyicisinin yakından tanıdığı melodilere getirdiği özgün yorumları da seslendirecek.

        Akdeniz’in farklı müzikal renklerini aynı sahnede buluşturacak Dimitris Isaris, 9 Ocak 2027 Cumartesi günü saat 20.30’da Zorlu PSM Turkcell Platinum Sahnesi’nde, Piu Entertainment organizasyonuyla müzikseverlerle buluşacak.

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        Konser biletleri Biletinial, Bubilet, Biletix ve Passo üzerinden satışa çıktı.

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        #Zorlu PSM
        #Biletinial
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